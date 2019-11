Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

13,98 Euro +0,82% (18.11.2019, 14:31)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

20,29 CAD -3,20% (15.11.2019)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (18.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Analyst Mike Hickey von Benchmark Company:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Mike Hickey von Benchmark Company weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) aus.Canopy Growth Corp. habe ein enttäuschendes Quartal hinter sich. Anleger dürften vor allem diszipliniertes Wachstum und einen glaubwürdigen Weg in Richtung Profitabilität bevorzugen, da die globalen Cannabis-Märkte nicht das zuvor erhoffte Wachstumspotenzial zur Entfaltung bringen könnten.Die Analysten von Benchmark Company gehen aber davon aus, dass sich die Trends schon bald verbessern würden. Katalysatoren wie die Öffnung des CBD-Marktes in den USA und Cannabis 2.0 würden weiterhin für ein Investment in Canopy Growth sprechen, so der Analyst Mike Hickey.Die Aktienanalysten von Benchmark Company bestätigen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse das "buy"-Rating, passen aber das Kursziel von 60,00 auf 30,00 CAD nach unten an.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:13,80 Euro -0,26% (18.11.2019, 14:29)