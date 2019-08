Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

24,38 Euro -3,75% (19.08.2019, 15:48)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

36,80 CAD -1,21% (19.08.2019, 15:49)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (19.08.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Analyst Mike Hickey von Benchmark Company:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Mike Hickey von Benchmark Company weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) aus.Die von Canopy Growth Corp. im abgelaufenen Quartal erzielten Umsätze seien eine Enttäuschung gewesen, so die Analysten von Benchmark Company. Das Unternehmen habe weiterhin Probleme die Profitabilität zu erreichen. Anleger dürften nun ein diszipliniertes Wachstum mit der Perspektive einer Profitabilität bevorzugen, da der globale Cannabis-Markt nicht das erhoffte kurzfristige Wachstum erziele.Dank einer enormen Ernte im abgelaufenen Quartal rechnet Analyst Mike Hickey mit einer Verbesserung der Trends. Die Legalisierung neuer Cannabisproduktkategorien und der CBD-Markt in den USA seien Katalysatoren für Canopy Growth.Die Aktienanalysten von Benchmark Company bestätigen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse das "buy"-Rating, passen aber das Kursziel von 100,00 auf 60,00 CAD nach unten an.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:25,45 Euro -0,95% (19.08.2019, 15:32)