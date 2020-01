Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

31,45 CAD +10,78% (28.01.2020, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (29.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Eine positive Analystenstudie habe die Canopy Growth-Aktie kräftig ansteigen lassen. Auch "Der Aktionär" sehe das kanadische Unternehmen sehr gut positioniert im Cannabis-Markt. Mit Constellation Brands habe Canopy Growth auch einen starken Partner an der Seite und sei auch am wichtigen US-Markt aktiv. Mitte Februar werde der Marihuana-Anbieter seine Zahlen vorlegen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.01.2020)Das vollständige Interview mit Marion Schlegel Anlegermagazins "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:22,16 EUR +2,12% (29.01.2020, 15:09)NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:23,92 USD +10,95% (28.01.2020, 22:02)