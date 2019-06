TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

56,75 CAD +1,25% (18.06.2019, 16:51)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (18.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen habe ein Update zu seiner internationalen Entwicklung veröffentlicht. Canopy Growth fahre eine Drei-Säulen-Strategie mit Fokus auf der Errichtung einer erstklassigen GMP-Infrastruktur (Good Manufacturing Practices), der Weiterentwicklung klinischer Forschungsprogramme und erstklassiger Aufklärungs- und Vertriebsprogramme durch seine Medizinsparte Spectrum Therapeutics und der Markteinführung von CBD-Produkten in Gebieten, regulatorischen Rahmenbedingungen zulassen."Der Aktionär" sehe Canopy Growth ganz klar als das Basisinvestment im Sektor. Charttechnisch sei das Papier im Zuge der jüngsten Konsolidierung aber kurzfristig leicht angeschlagen. Wichtig sei, dass die 200-Tage-Linie schnell zurückerobert werden könne. Für langfristige Investoren stelle das aktuelle Niveau jedoch gute Kaufchance dar, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:42,40 USD +1,27% (18.06.2019, 16:51)Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:37,905 EUR +1,55% (18.06.2019, 17:03)