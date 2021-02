Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

40,555 EUR +11,34% (09.02.2021, 20:51)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

49,62 USD +13,11% (09.02.2021, 20:36)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

63,06 CAD +13,17% (09.02.2021, 20:37)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (09.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Der Höhenflug bei der Cannabis-Aktie gehe weiter. Der Kurs breche nach einer kurzen Konsolidierung in den vergangenen Handelstagen heute aus. Zeitweise betrage das Plus mehr als 12 Prozent. Der Anlass seien die aktuellen Quartalszahlen des Unternehmens, die auf den ersten Blick nicht sonderlich berauschend aussehen würden.Restrukturierungsmaßnahmen und Wertberichtigungen aufgrund von Schließungen hätten bei Canopy im dritten Quartal (gebrochenes Geschäftsjahr) zu einem deutlich höheren Verlust geführt, als Analysten im Vorfeld erwartet hätten. Im Vorjahreszeitraum seien es 0,26 Kanadische Dollar je Aktie gewesen. Diesmal seien 0,33 Kanadische Dollar auf GAAP-Basis erwartet worden. Am Ende seien es 2,43 Kanadische Dollar (1,91 US-Dollar) gewesen.Aber: Der Umsatz sei von 97 Millionen US-Dollar auf rund 120 Millionen Dollar geklettert. Dieses Wachstum habe die Erwartungen leicht übertroffen.Und: Canopy habe für die zweite Hälfte des nächsten Geschäftsjahres einen Gewinn in Aussicht gestellt.DER AKTIONÄR hat die Aktie von Canopy Growth bereits im Oktober 2020 im Heft zum Kauf empfohlen. Perfektes Timing! Anleger können angesichts des starken Laufs ganz entspannt ihre Gewinne laufen lassen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: