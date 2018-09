Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

43,00 Euro -3,57% (06.09.2018, 11:35)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

52,00 USD -0,76% (05.09.2018, 22:03)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (06.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Der Getränke-Riese Constellation Brands versetze den Cannabis-Sektor erneut in Ekstase. Auf einer Barclays-Konferenz in Boston sorge der Großaktionär von Canopy Growth mit Aussagen zum Cannabis-Markt für Furore. Zwischenzeitlich sei die Canopy Growth-Aktie auf ein neues Rekordhoch geschossen."Grundsätzlich glauben wir, dass mit Cannabis weltweit ein großes Geschäft möglich ist, nicht nur in Kanada. Dieser Markt wird sich zweifelsohne auch in den USA entwickeln, in einigen Staaten ist dies bereits der Fall", so COO William Newlands von Constellation Brands. Der Cannabis-Markt könne in einer kurzen Zeit 200 Mrd. USD schwer sein. "Das Geschäft mit Cannabis ensteht rund um den Globus, z.B. in Deutschland, Australien aber auch anderen Märkten." (Analyse vom 06.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:43,01 Euro -7,33% (06.09.2018, 11:14)