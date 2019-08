TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

44,00 CAD +1,17% (12.08.2019, 15:33)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



NYSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (13.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Die Aktien der Cannabisbranche hätten zuletzt von einigen positiven Nachrichten profitieren können. Nach eher verhaltenen Quartalszahlen zum Jahresstart hätten gleich mehrere bedeutende Unternehmen der Branche mit starken Ergebnissen überraschen können. Den Start machte Aphria, wenige Tage später folgten Aurora Cannabis, GW Pharma und Village Farms. Und in den kommenden beiden Tagen stünden schon die nächsten wichtigen Quartalszahlen an.Höchst spannend werde es erneut einen Tag später. Am 14. August werde der Branchenprimus, Canopy Growth, die Zahlen zum zurückliegenden Quartal (1. Quartal des Geschäftsjahres 2019/20) veröffentlichen. Analysten würden erwarten, dass das kanadische Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen Umsatzanstieg von 17% erzielen könne. Könne Canopy Growth diese Erwartungen übertreffen, dürfte auch die Aktie wieder Auftrieb erhalten. Langfristig gehöre das Papier weiter ganz klar zu den Favoriten des "Aktionärs". Noch sei die Canopy Growth-Aktie allerdings charttechnisch stark angeschlagen. Der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend wäre ein erstes positives Signal. Die nächste wichtige Hürde, die es zu überwinden gelte, sei die 200-Tage-Linie, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:29,78 EUR +1,69% (13.08.2019, 15:40)Nyse-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:33,093 USD +0,68% (12.08.2019, 15:32)