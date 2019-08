Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

21,335 Euro +0,78% (28.08.2019, 16:09)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

31,45 CAD +0,87% (28.08.2019, 16:02)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (28.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Constellation Brands, einer der führenden US-amerikanischen Hersteller von Wein, Spirituosen und Bier, habe vor einem Verlust im zweiten Quartal (per Ende August 2019) von gut 54 Mio. USD gewarnt, der durch sein Milliarden-Investment bei Canopy Growth entstanden sei. Seine erste Position ist Constellation Brands vor knapp zwei Jahren eingegangen. Der kanadische Cannabis-Player habe in keinem der letzten Quartale einen Gewinn verzeichnet, obwohl ein höherer Umsatz zu verzeichnen gewesen sei. Constellation Brands habe zuletzt öffentlich darauf hingewiesen, dass das Unternehmen mit der Leistung von Canopy Growth nicht zufrieden sei. Wohl insbesondere auch deswegen habe der Gründer und Co-CEO Bruce Linton seinen Platz bei Canopy Growth vor einigen Monaten räumen müssen. Mark Zekulin führe seitdem die Geschäfte vorübergehend allein, bis ein würdiger Nachfolger für Linton gefunden werden könne."Der Aktionär" sehe die Canopy Growth-Aktie mittlerweile trotz sämtlicher Probleme sehr günstig bewertet. Charttechnisch sei das Papier allerdings weiter ganz klar angeschlagen. Anleger könnten die Canopy Growth-Aktie auf die Watchlist setzen, sollten aber vorerst eine Bodenbildung abwarten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:23,5845 USD +0,40% (28.08.2019, 16:01)