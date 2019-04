Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

37,79 Euro +2,26% (17.04.2019, 17:36)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

USD 42,92 +2,98% (17.04.2019, 17:48)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



NYSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (17.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Christopher Carey von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse rät Christopher Carey, Analyst von BofA Merrill Lynch Research, im Zuge einer Ersteinschätzung die Aktien des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC) zu kaufen.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Cannabissektor sprechen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research davon, dass Canopy Growth Corp. gut aufgestellt sei um auf lange Sicht ein Marktführer zu sein.Die Kultivierungskapazitäten des Unternehmens, die finanziellen Mittel durch die Beteiligung von Constellation und die Visionen des Managements höhere Bereiche in der Wertschöpfungskette zu erschließen seien positive Aspekte die für ein Investment sprechen würden, so der Analyst Christopher Carey.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research beginnen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "buy"-Rating und setzen ein Kursziel von 70,00 USD.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:37,43 Euro -0,76% (17.04.2019, 16:21)