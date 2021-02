Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Cannabis-Aktien haben in letzter Zeit an Aufmerksamkeit gewonnen, da Reddit-Händler Berichten zufolge nun die Branche ins Visier genommen haben, so die Experten von XTB.



Zuvor habe dieselbe WallStreetBets-Reddit-Armee zu einer Spekulationswut beigetragen, die unter anderem zu einem Short-Squeeze bei GameStop geführt habe. Jetzt scheine dieselbe Gruppe darauf zu wetten, dass Cannabis-Aktien von einer möglichen Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene unter der neuen demokratischen Regierung profitieren könnten. Einige Unternehmen seien gestern buchstäblich in die Höhe geschossen - Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) sei um 50% gestiegen, während Aurora Cannabis (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol Deutschland: 21P1, NYSE-Ticker-Symbol: ACB) sogar um 21% zugelegt habe. (11.02.2021/ac/a/m)



