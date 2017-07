Tradegate-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

14,13 Euro -3,43% (21.07.2017, 17:01)



Nasdaq-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

USD 16,47 -3,23% (21.07.2017, 17:05)



ISIN Canadian Solar-Aktie:

CA1366351098



WKN Canadian Solar-Aktie:

A0LCUY



Ticker Symbol Canadian Solar-Aktie Deutschland:



Nasdaq Ticker-Symbol Canadian Solar-Aktie:

CSIQ



Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) ist ein kanadisches Unternehmen, das zu den weltweit den größten Herstellern von Solarmodulen gehört. Das Unternehmen produziert Ingots, Wafer, Solarzellen, Solarmodule und –systeme. Die Gesamtproduktionskapazität bei Solarmodulen beläuft sich auf 2,4 GW. Das Hauptquartier befindet sich in Ontario. Canadian Solar unterhält in 20 Ländern über sechs Kontinente verteilt Niederlassungen.

(21.07.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von Analyst Gordon Johnson von Axiom Capital:Aktienanalyst Gordon Johnson vom Investmenthaus Axiom Capital bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ).Im Rahmen einer Branchenstudie zum Solarsektor sprechen die Analysten von Axiom Capital davon, dass die Industrie von einer verstärkten US-Nachfrage profitiere, falls es in den USA Richtung Jahresende zu einem Minimumpreis pro Watt bei importierten Solarpanels kommen könnte. Insofern könnten die Quartalsergebnisse der Modulproduzenten die Erwartungen kurzfristig übertreffen. Im dritten Quartal könnte dieses Szenario sogar noch ausgeprägter ausfallen. Analyst Gordon Johnson sieht daher kurzfristig positive Tendenzen für den Solarmarkt, behält aber die Sektoreinstufung mit "market underweight" bei.Canadian Solar Inc. als chinesisch stämmiges Unternehmen werde vom Kauf der Solar-Assets mit einem Gewinn profitieren ebenso wie von temporär höheren Modulpreisen. Analyst Gordon Johnson bestätigt das Kursziel von 18,00 USD.Die Analysten von Axiom Capital bestätigen in ihrer Canadian Solar-Aktienanalyse das "buy"-Rating.