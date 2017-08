Tradegate-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

ISIN Canadian Solar-Aktie:

CA1366351098



WKN Canadian Solar-Aktie:

A0LCUY



Ticker Symbol Canadian Solar-Aktie Deutschland:



Nasdaq Ticker-Symbol Canadian Solar-Aktie:

CSIQ



Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) ist ein kanadisches Unternehmen, das zu den weltweit den größten Herstellern von Solarmodulen gehört. Das Unternehmen produziert Ingots, Wafer, Solarzellen, Solarmodule und –systeme. Die Gesamtproduktionskapazität bei Solarmodulen beläuft sich auf 2,4 GW. Das Hauptquartier befindet sich in Ontario. Canadian Solar unterhält in 20 Ländern über sechs Kontinente verteilt Niederlassungen.

(21.08.2017/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von Analyst Jon Windham von Barclays:Laut einer Aktienanalyse rät Analyst Jon Windham vom Investmenthaus Barclays nur noch zu einer Untergewichtung der Aktien von Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ).Die Analysten von Barclays warnen vor einer Reihe kurzfristiger Risiken. Beim Verkauf von Projekten könnte es zu Verzögerungen und einer Preisschwäche komme.Zudem könnte die Nachfrage von Investoren hinsichtlich eines JREIT-Listings in der zweiten Jahreshälfte verhalten sein.Abgesehen davon weist der Analyst Jon Windham auf Risiken im Zusammenhang mit einer Entscheidung der US-Wettbewerbsbehörde am 22. September hin, die das Sentiment beeinflusse.Börsenplätze Canadian Solar-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:13,28 Euro -5,98% (21.08.2017, 16:21)