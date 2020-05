Tradegate-Aktienkurs CanSino Biologics-Aktie:

CanSino Biologics Inc. (ISIN: CNE100003F01, WKN: A2PGFW, Ticker-Symbol: CJH), ehemals Tianjin CanSino Biotechnology Inc., ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Impfstoffprodukten für den menschlichen Gebrauch beschäftigt. Die Kernprodukte des Unternehmens bestehen aus zwei Impfstoffkandidaten, nämlich dem MCV4-Kandidaten und dem MCV2-Kandidaten. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft hauptsächlich auf dem heimischen Markt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CanSino Biologics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CanSino Biologics Inc (ISIN: CNE100003F01, WKN: A2PGFW, Ticker-Symbol: CJH) unter die Lupe.Rund um den Globus laufe die Forschung an potenziellen Covid-19-Impfstoffen auf Hochtouren. In den kommenden Wochen und Monaten sollte sich allerdings die Spreu vom Weizen trennen, denn die aussichtsreichsten Unternehmen wie Moderna, BioNTech oder Novavax würden den Investoren klinische Daten vorlegen.Nicht nur in den USA und Europa würden die Impfstoff-Entwickler Gas geben. Auch in China gebe es einen großen Hoffnungsträger: CanSino Biologics. Die Aktie habe zuletzt eine wahre Achterbahnfahrt erlebt. Auslöser dafür seien Studiendaten der Phase 1 mit einem potenziellen Corona-Impfstoff gewesen, die in der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" publiziert worden seien. Der Kandidat befinde sich bereits in der Phase 2 der klinischen Erprobung, in die 500 Patienten eingeschlossen werden sollten. Die Studie laufe seit April.