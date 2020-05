Börsenplätze CanSino Biologics-Aktie:



ISIN CanSino Biologics-Aktie:

CNE100003F01



WKN CanSino Biologics-Aktie:

A2PGFW



Ticker-Symbol CanSino Biologics-Aktie Deutschland:

CJH



Kurzprofil CanSino Biologics Inc.:



CanSino Biologics Inc. (ISIN: CNE100003F01, WKN: A2PGFW, Ticker-Symbol: CJH), ehemals Tianjin CanSino Biotechnology Inc., ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Impfstoffprodukten für den menschlichen Gebrauch beschäftigt. Die Kernprodukte des Unternehmens bestehen aus zwei Impfstoffkandidaten, nämlich dem MCV4-Kandidaten und dem MCV2-Kandidaten. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft hauptsächlich auf dem heimischen Markt. (28.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CanSino Biologics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CanSino Biologics Inc (ISIN: CNE100003F01, WKN: A2PGFW, Ticker-Symbol: CJH) unter die Lupe.Seit der Veröffentlichung erster Studiendaten eines Coronavirus-Impfstoff-Kandidaten befinde sich die CanSino Biologics-Aktie auf Talfahrt. Erneut verliere der chinesische Biotech-Titel an der Heimatbörse in Hongkong gut acht Prozent. Doch Anleger sollten CanSino Biologics noch nicht abschreiben.In der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet seien die Ergebnisse der Phase-1-Studie präsentiert worden. Die Daten würden auf 108 Probanden basieren. Morgan Stanley habe nach der Publikation das Kursziel von 102 auf 258 Hongkong-Dollar für die Aktie erhöht. Die Chance, dass CanSino den Covid-19-Impfstoffkandidaten erfolgreich entwickeln könne, sei nun gestiegen.Am Aktienmarkt würden die Phase-1-Studiendaten indes für keine Euphorie sorgen. Seit der Veröffentlichung in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift kenne die CanSino Biologics-Aktie nur einen Weg: den nach unten. Seit dem Hoch bei 285,80 Hongkong-Dollar habe die Aktie rund 45 Prozent an Wert eingebüßt.Anleger sollten die CanSino Biologics-Aktie auf die Watchlist packen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link