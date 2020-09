Ein ähnliches Bild habe sich in den USA mit Kursgewinnen beim Kreuzfahrtbetreiber Carnival (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) (+5,2%) sowie den Fluglinien United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1) (+1,4%) und American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) (+1,0%) gezeichnet, dagegen seien Tech-Titel wie Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) (-8,0%), NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) (-9,3%), und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) (-6,2%) unter heftigem Abgabedruck gestanden.



Im Minus hätten auch die Aktien von Campbell Soup (ISIN: US1344291091, WKN: 850561, Ticker-Symbol: CSC) (-7,5%) notiert. Der Konzern erwarte nach starken Quartalen rückläufige Umsätze im zweiten Halbjahr, weil wieder vermehrt in Restaurants gegessen werde.



Von gleich mehreren positiven Analystenkommentare habe Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) (+2,2%) profitiert.



Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) (-0,9%) und GlaxoSmithKline (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) (-1,2%) hätten den Start einer Studie für ihren proteinbasierten Impfstoff bekanntgegeben. Im Erfolgsfall würden die Konzerne auf eine Zulassung im ersten Halbjahr 2021 hoffen. (04.09.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag kam es zu einem Aufholprozess, in welchem Sektoren, die bisher besonders unter den Folgen der COVID-19-Pandemie litten, sich deutlich besser entwickelten als die bisherigen Krisen-Profiteure, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Europa hätten beispielsweise die Aktien der Unternehmen Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) (+1,0%), Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) (+0,2%), Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (Vorzüge: +2,1%) und Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) (+4,0%) zugelegt, während bei ASML (-4,6%), Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) (-4,0%), Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) (-7,9%) und HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) (-10,4%) kräftige Kursrückgänge zu Buche gestanden seien.