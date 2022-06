TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

33,20 CAD -3,15% (09.06.2022, 22:21)



NYSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

26,15 USD -4,25% (09.06.2022, 22:00)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie Deutschland:

CJ6



TSE Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



Kurzprofil Cameco Corp.:



Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) ist ein in Kanada beheimateter Uranproduzent mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Das Unternehmen zählt zu den größten Förderern von Uran und erreicht mit den Abbaukapazitäten in den USA und in Kanada einen Anteil an der weltweiten Uranproduktion von rund 15%. (09.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Cameco-Aktie (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) unter die Lupe.Am Dienstagabend sei eine Meldung über den Umfang des Bedarfs am angereicherten Uran in den USA gekommen. Sollte es tatsächlich zu einem US-Importembargo gegen russisches Uran kommen, dann wäre Cameco als größter westlicher Produzent logischerweise ein Profiteur dieser Maßnahme. Die Uran-Aktie seien ohnehin aus der Lethargie erwacht. Die Cameco-Aktie sei zwar volatil, aber es sehe derzeit danach aus, als ob sie einen neuen Aufwärtstrend etablieren möchte. Bei dem Papier seien aber sicherlich starke Nerven gefragt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Cameco. HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cameco-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:24,655 EUR -3,29% (09.06.2022, 22:26)