Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing habe Reuters zufolge bei der Jahrespressekonferenz im Februar wenig Entgegenkommen gezeigt. "Wir sind der festen Überzeugung, dass wir ein faires und tragfähiges Angebot gemacht haben", habe er gesagt. Die Deutsche Bank kämpfe im Privatkundengeschäft mit sinkenden Erträgen und spare kräftig. Deutlich besser laufe es im Kapitalmarktgeschäft. Vor allem deswegen habe der Konzern 2020 einen Vorsteuergewinn von einer Milliarde Euro erzielt. Die Investmentbanker sollten einen höheren Bonus erhalten.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.







Wien (www.aktiencheck.de) - Callcenter-Streik bei Deutscher Bank geht in die sechste Woche - AktiennewsIm Kampf um höhere Gehälter für die Callcenter-Beschäftigen des größten deutschen Geldhauses sind die Fronten verhärtet, so die Experten von "FONDS professionell".Eine Einigung sei bis auf Weiteres nicht in Sicht.Der Streit um mehr Gehalt für die rund 650 Callcenter-Mitarbeiter der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) dauere mittlerweile fünf Wochen an - und eine Rückkehr an den Verhandlungstisch sei nicht in Sicht. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Gewerkschaften ver.di und der Deutsche Bankangestellten-Verband (DBV) wollten so lange streiken, bis sie ein Signal von der Deutschen Bank erhalten würden, wie sie am Dienstag erklärt hätten.Die Deutsche Bank habe sich dazu nicht äußern wollen, schreibe Reuters. Solange der Streik anhalte, behelfe sich das Geldinstitut, indem es die Dienste von externen Callcentern in Anspruch nehme. Arbeitskämpfe, die sich über mehrere Wochen hinziehen würden, seien bei Banken sehr ungewöhnlich, so Reuters."Die Leute sind sauer"Die Callcenter-Mitarbeiter würden nach Angaben der Gewerkschaften zu den Geringstverdienern im Deutsche-Bank-Konzern zählen. Sie würden unter anderem eine Gehaltserhöhung von sechs Prozent und ein 13. Monatsgehalt fordern. Der Tarifstreit dauere bereits seit Juni 2020 an, es habe mehrere Verhandlungsrunden gegeben.Höherer Bonus für Investmentbanker