"Caizcoin" als Pionier in einem stark gesättigten Markt

Die Brücke zwischen jenen beiden Kulturen soll zusätzlich mit der Ausrichtung der Kryptowährung ermöglicht werden. "Caizcoin" basiert auf einer dezentralisierten Finanzlösung, welche eine faire Aufteilung des wertbezogenen Wachstums sicherstellt. Um die innovative Blockchain zu entwickeln, die jene Rahmenbedingungen garantiert, sicherte sich das Entwicklerteam hinter der Kryptowährung spezielle Unterstützung. Wissenschaftler und Finanzexperten mit muslimischen und auch westlichen Hintergrund vermittelten jenes Know-How, welches die entsprechende Basis zur Verknüpfung ermöglicht.



"Caizcoin" berücksichtigt das Wohl des Einzelnen

Eine Investition in die Kryptowährung "Caizcoin" ist darauf ausgelegt, ein für den Anleger profitables Umfeld zu schaffen. Transaktionsgebühren werden bewusst auf einem niedrigen Niveau gehalten. Mit der Führung als "Stablecoin" soll "Caizcoin" zusätzlich darauf abzielen, risikoaverse Menschen aus allen Glaubensrichtungen zur Investition zu bewegen. Der Wert der Kryptowährung ist am Echtwert von Edelmetall orientiert - die sonst mit digitalem Geld verbundene Volatilität, welche sich in Form von gravierenden Verlusten auswirken kann, müssen Anleger somit nicht befürchten.



Die Erschließung eines großen, wachsenden Marktes

Mit der Entstehung von "Caizcoin" besteht das Potenzial, einen wesentlichen Aspekt der Weltbevölkerung in wirtschaftlicher Hinsicht zu prägen. Durch Einwohner von islamischen Ländern sowie Auswanderern in anderen Teilen der Welt, beläuft sich die weltweite, muslimische Bevölkerung auf über 2 Milliarden Menschen. Da jene Kryptowährung auf die sonst spekulative Natur des digitalen Geldes, welche auch nicht mit islamischen Werten vereinbar ist, verzichtet, steht jener Verknüpfung nicht mehr viel im Weg. Der Wegfall von Zinsaufschlägen, welcher ebenfalls unter islamischen Vorgaben verboten ist, kann ebenfalls dazu beitragen, dass auch westliche Investoren anderer Glaubensrichtungen vielerorts Investitionen in großen Zahlen in Betracht ziehen werden. (18.05.2021/ac/a/m)



