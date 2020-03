Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.202 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,44 Milliarden Euro. (27.03.2020/ac/a/d)





München (www.aktiencheck.de) - Shortseller Marshall Wace LLP reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA noch deutlicher:Der Rückzug des Hedgefonds Marshall Wace LLP aus seinem Short-Engagement in den Aktien des Ticketing-Spezialisten CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) gewinnt an Dynamik.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 26.03.2020 seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,08% auf 0,96% der CTS EVENTIM-Aktien abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den CTS EVENTIM-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von CTS EVENTIM: mindestens 0,96%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.