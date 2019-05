Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2017 wurden mehr als 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des SDAX. Im Jahr 2017 erwirtschafteten 3.020 Mitarbeiter in 23 Ländern einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. (31.05.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM: Positiver Ausblick, die Maut kommt - AktienanalyseViele Anleger dürften mit dem Geschäft von CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) schon einmal in Berührung gekommen sein, wenn sie Karten für Konzerte oder andere Veranstaltungen gekauft haben, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Denn CTS EVENTIM sei einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Allein im vergangenen Jahr habe das Unternehmen rund 250 Mio. Tickets über seine Vertriebskanäle (stationär, online, mobil) vermarktet.Im ersten Quartal 2019 habe CTS EVENTIM mit dem Verkauf von Tickets (Ticketing) und dem Veranstalten von Konzerten (Live Entertainment) den Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,0% auf 282,7 Mio. Euro gesteigert. Die Umsätze hätten in beiden Geschäftsfeldern zugelegt (Ticketing +2,6%, Live Entertainment +4,1%), auch wenn die Dynamik im Bereich Ticketing nicht so hoch ausgefallen sei wie im Vorjahr, in dem der Vorverkauf für mehrere große Konzerttourneen gestartet sei. Das bereinigte EBITDA habe um 3,1% auf 57,1 Mio. Euro zugelegt, die bereinigte EBITDA-Marge habe wie im Vorjahr 20,2% erreicht. Ebenso wie beim Umsatz habe der Konzern auch beim bereinigten EBITDA in beiden Segmenten Zuwächse verzeichnet (Ticketing +3,7%, Live Entertainment +1,6%).Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg zufolge habe sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal insbesondere im Segment Ticketing wieder beschleunigt. Mit den Sommermonaten beginne zugleich die Festivalsaison, die bei dem Unternehmen ebenfalls die Kasse klingeln lasse. So würden zur EVENTIM-Gruppe nicht nur Veranstalter von Konzerten und Tourneen, sondern auch von Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside" zählen. Auch außerhalb Deutschlands sei der Konzern aktiv. So werde in Barcelona in diesem Jahr erstmals nach 21-jähriger Pause wieder das Doctor Music Festival veranstaltet. Um Künstlern die Möglichkeiten grenzüberschreitender Tourneen und weiterer Services bieten zu können, habe CTS EVENTIM seine Veranstalter-Aktivitäten Anfang März im gesamteuropäischen Promoter-Netzwerk EVENTIM LIVE gebündelt, das derzeit 26 Promoter in zehn Ländern umfasse.Weitere Impulse sehen die Analysten der DZ BANK im Zusammenhang mit der Pkw-Maut. Gemeinsam mit der österreichischen Gesellschaft Kapsch TrafficCom habe CTS EVENTIM Ende 2018 den Zuschlag zum Verkauf der Pkw-Maut-Vignetten in Deutschland erhalten. Die Maut solle ab Oktober 2020 erhoben werden. Der Auftrag mit einem Volumen von knapp 2 Mrd. Euro laufe zwölf Jahre, wobei eine Verlängerung um bis zu drei Jahre möglich sei. Aufgrund von Vorleistungen an die Mautgesellschaft, an der CTS EVENTIM zu 50% beteiligt sei, habe der Vorstand die Prognosen für 2019 angehoben und erwarte nun einen Umsatzanstieg im unteren zweistelligen Prozentbereich (zuvor oberer einstelliger Prozentbereich). Das Ergebnis solle ebenfalls im unteren zweistelligen Prozentbereich zulegen (zuvor mittlerer einstelliger Prozentbereich). Zudem erhoffe sich der Vorstand durch einen erfolgreichen Projektverlauf mittelfristig weitere staatliche Großaufträge im Maut-Bereich aus dem In- und Ausland.Mit der steigenden Bedeutung von Konzerten als Haupterlösquelle für Künstler und der Verschiebung des stationären Ticketvertriebs auf Online-Plattformen sehen die Analysten der DZ BANK die strukturellen Wachstumstreiber als intakt an. Zusätzliches Wachstumspotenzial würden nach Einschätzung der Analysten die fortschreitende Internationalisierung, die mit dem Promoter-Netzwerk EVENTIM LIVE forciert werde, sowie das neue Geschäftsfeld der Maut-Erhebung bieten. (Veröffentlicht am 31.05.2019)