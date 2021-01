Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.202 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,44 Milliarden Euro. (19.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Ticketing-Spezialisten CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Fehlende Einnahmen aus Konzerten, Festivals und Großveranstaltungen infolge der Corona-Beschränkungen würden CTS EVENTIM weiterhin das Leben schwer machen. Dennoch habe die Aktie seit Anfang November um rund 35 Prozent zugelegt. Die Hoffnungen des Veranstaltungs-Experten würden auf einem schnellen Durchimpfen der Menschen und einem (damit einhergehenden) mittelfristigen Einsetzen der Herden-Immunität ruhen. Aktuell verschrecke aber offenbar eine aktuelle Studie die Anleger.Trotz des Umsatzeinbruchs durch die Corona-Pandemie habe CTS EVENTIM im vergangenen Jahr eine beeindruckend robuste Ergebnisentwicklung gezeigt, habe der Experte gelobt. Dank des Kurssprungs nach den ersten Nachrichten zur Wirkung der Corona-Impfstoffe Anfang November habe die Aktie zuletzt 80 Prozent über ihrem März-Tief notiert und nur rund 15 Prozent unterhalb ihres Rekordhochs aus dem Januar 2020. Mit dem Beginn der Impfungen habe sich die Vorhersagbarkeit der langfristigen Perspektiven zwar deutlich verbessert, und das Unternehmen könnte gestärkt aus der Krise hervorgehen. Das sei aber schon weitgehend eingepreist.Zudem sei unklar, wie es in naher Zukunft weitergehe, so Orgonas weiter. Nach Berechnungen der Pharmaexperten von Berenberg dürfte dann im vierten Quartal schon über ein Drittel der EU-Bevölkerung mit den bereits zugelassenen Corona-Impfstoffen geimpft sein - das reiche aber nicht aus, um für 2021 von einer bereits wieder regulären Live-Event-Saison auszugehen. Sollten alle von der EU georderten Impfstoffe zugelassen werden, stiege die Zahl der Geimpften auf bis zu 86 Prozent.Orgonas gehe erst bis 2023 von einer vollständigen Geschäftserholung für CTS EVENTIM aus. Er sehe für die kurzfristigen Konsenserwartungen Anpassungsbedarf nach unten. So liege seine Schätzung für das operative Ergebnis (EBITDA) für 2021 bei fünf Millionen Euro gegenüber den vom Markt erwarteten 99 Millionen Euro und für 2022 immer noch mehr als ein Drittel unter der Konsensprognose.Auch aus Sicht des "Aktionär" dürfte die Aktie das Schlimmste hinter sich haben. Jetzt brauche es einen hocheffizienten Impf-Prozess, sodass mittelfristig Herden-Immunität eintrete und umsatzstarke Großveranstaltungen wieder stattfinden könnten. Die Menschen jedenfalls hätten danach große Sehnsucht und Nachholbedarf.Wer bei der CTS EVENTIM-Aktie investiert ist, sollte sich der (Corona- und Impfstoff-)Risiken bewusst sein und setzt deshalb unbedingt einen Stopp bei 40 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2021)