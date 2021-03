Auch "Der Aktionär" ist längerfristig recht zuversichtlich für CTS EVENTIM und hat die Aktie bereits im September 2020 bei 41,72 Euro zum Kauf empfohlen. Engagierte Anleger können das Papier weiter halten, sollten aber die Stopp-Loss-Marke bei 47,00 Euro beachten, so Martin Mrowka. (Analyse vom 25.03.2021)



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London.



Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.202 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,44 Milliarden Euro. (25.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konzertveranstalters und Tickethändlers CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Noch liege die Veranstaltungs-Branche weitgehend brach, auch Fußballspiele würden meist ohne Zuschauer stattfinden. Doch der Ticket-Vermarkter CTS EVENTIM blicke nach vorn. Am Donnerstag sei mit Borussia Mönchengladbach ein Exklusiv-Vertrag geschlossen worden. Die im MDAX notierte CTS-Aktie rutsche indes weiter ab, nachdem sie kürzlich noch in alte Rekord-Regionen vorgestoßen sei.CTS EVENTIM und Borussia Mönchengladbach hätten eine umfassende Partnerschaft beim Ticketing vereinbart. Der Fußball-Bundesligist werde künftig seinen Kartenverkauf für die Heimspiele über die spezielle Software des Sport-Spezialisten Eventim Sports abwickeln.Die Partnerschaft sei langfristig angelegt und beinhalte außerdem eine umfangreiche Einbindung des Ticketings in die IT-Systemlandschaft der Borussia, habe es in einer Pressemitteilung geheißen. Für die Fans werde so eine einheitliche Anmeldung für alle Web-Anwendungen möglich. Über die Zweitmarktlösung Tixx-Clubsale könnten Karten direkt im Online-Ticketshop von Borussia Mönchengladbach erworben und weiter verkauft werden.Die Veranstaltungsbranche leide derzeit wie keine andere noch unter der Pandemie. Der Branchenverband Famab habe kürzlich kritisiert, dass die vollmundig angekündigte Öffnungsstrategie in einem Meer operativer Fehler ertrinke. "Wir sind länger im Lockdown als jeder andere Sektor", so Famab-Experte Jörn Huber laut Reuters.Die CTS-Aktie gehöre heute zu den Verlierern im MDAX. Noch vor wenigen Tagen habe sie sich dem Rekordhoch aus Januar 2020 genähert. Nun notiere sie wieder deutlich tiefer. Schuld seien vor allem die kürzlich veröffentlichten Geschäftszahlen.Auf den Kurs drücke wohl das aktuelle Votum der Analysten der DZ BANK. Die seien ohnehin nicht optimistisch für die CTS-Aktie und hätten nun den fairen Wert nochmals von 33 auf 31 Euro gesenkt. Die Einstufung sei auf "verkaufen" geblieben. Es werde weiterhin auf den Neustart des Kulturbetriebs gewartet, so Analyst Thomas Maul in einer aktuellen Studie. Der Ticketanbieter sei dafür gut aufgestellt, doch Verzögerungen bei den europäischen Impfkampagnen könnten die Kursentwicklung in den nächsten Monaten belasten.Optimistischer sei die Privatbank Berenberg. Sie habe die Einstufung für CTS EVENTIM heute auf "hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen.