Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:



XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

53,50 EUR -9,63% (24.02.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

52,75 EUR -10,67% (24.02.2020, 19:43)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2018 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London.



Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des SDAX. Im Jahr 2018 erwirtschafteten 3.141 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro. (24.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ticketing-Spezialisten CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Das Coronavirus breite sich in Norditalien aus. Inzwischen seien dort 215 Menschen mit Covid-19 infiziert, fünf Erkrankte seien verstorben. Italien sei aktuell mit Abstand das Land mit den meisten erfassten Fällen in Europa. Mehrere Ortschaften zwischen Mailand und Venedig seien per Staatserlass abgeriegelt worden. Schulen, Universitäten und Museen würden geschlossen bleiben, Sportveranstaltungen würden abgesagt. Auch der Karneval von Venedig sei vorzeitig beendet worden.Gerade erst sei an den Finanzmärkten die Sorge aufgrund des Coronavirus abgeebbt - doch damit sei es jetzt vorerst vorbei. Auf breiter Front würden die Aktienkurse am Montag einbrechen. Einer der größten Kursverlierer in Deutschland sei die CTS EVENTIM-Aktie. Das Papier des Tickethändlers und Veranstalters sei zeitweise um mehr als elf Prozent bis auf 52 Euro abgerutscht und damit auf das tiefste Niveau seit Mitte November.Das MDAX-Unternehmen leide besonders darunter, dass das öffentliche Leben in vielen Gegenden Norditaliens inzwischen praktisch stillstehe. CTS EVENTIM sei direkt betroffen, gehöre ihnen doch der italienische Konzert- und Show-Veranstalter Vivo Concerti.Ein Stopp-Kurs sollte bei 46,30 Euro gesetzt werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link