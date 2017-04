Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



Die im MDAX notierte CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist Europas Marktführer im Ticketing und in 23 Ländern aktiv. Über die Systeme der EVENTIM-Gruppe werden jährlich europaweit insgesamt über 100 Mio. Veranstaltungstickets für mehr als 200.000 Events vermarktet. Zur Vermarktung der Tickets nutzt EVENTIM ein Netz von europaweit über 20.000 Vorverkaufsstellen und mehrere Call Center. Der Vertrieb über das Internet gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zur EVENTIM Gruppe gehören unter anderem online-Portale wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it, lippu.fi und entradas.com.



Zur EVENTIM-Gruppe gehört außerdem das Segment Live Entertainment mit der Planung, Organisation und Abwicklung von Konzertveranstaltungen, Konzerttourneen, Festivals und anderen Live-Events. Mehrheitsbeteiligungen an vielen der erfolgreichsten Konzertveranstalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gute und langjährigen Kontakte zu nationalen und internationalen Künstlern, erfolgreiche Open-Air Festivals und zahlreiche weitere Veranstaltungen sichern der EVENTIM-Gruppe eine hervorragende Position als Marktführer in der europäischen Konzert- und Entertainmentbranche. Die weltweit erstmals bei EVENTIM umgesetzte unmittelbare Verbindung von Live Entertainment und Ticketing innerhalb eines Konzerns führt dabei zu einer besonders attraktiven Wertschöpfungskette. (05.04.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4-Zahlen sein Kursziel für die Aktie des Ticketvermarkters CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) von 30 EUR auf 34 EUR.Der Ticketvermarkter habe auf der Basis der eingeschlagenen Strategie in im Geschäftsjahr 2016 insgesamt eine solide Entwicklung aufgewiesen. Wie angekündigt habe sich die "Normalisierung" im Geschäftsbereich Live-Entertainment bremsend ausgewirkt. Überraschend hoch sei der Dividendenvorschlag ausgefallen, der neben der Basisdividende gemäß der bestehenden Ausschüttungspolitik (50% vom Konzerngewinn) eine Sonderdividende enthalte. Zwar dürfte CTS EVENTIM in den kommenden Jahren unverändert vom Trend zum Online-Ticketing profitieren und seine bisher schon starke Marktposition auch international weiter ausbauen. Doch angesichts der recht hohen Bewertung müsste der Ticketvermarkter nach der angekündigten Wachstumspause wieder das Gewinnwachstum deutlich erhöhen.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt deshalb seine Halteempfehlung für die CTS EVENTIM-Aktie. (Analyse vom 05.04.2017)