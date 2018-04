CTS EVENTIM-Aktie: Ticketing-Spezialist mit neuen Bestmarken in 2017 - Dividendenanhebung vorgeschlagen - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Hannover (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:

Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Mediensektor die Aktie des Ticketing-Spezialisten CTS EVENTIM AG (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) zu kaufen.

Nach der durchwachsenen Entwicklung im dritten Quartal habe sich die Lage der Unternehmen im Abschlussquartal wieder verbessert erwiesen. Entsprechend habe für das Geschäftsjahr 2017 noch eine solide bis gute Geschäftsentwicklung erreicht und zum Teil neue Rekordwerte präsentiert werden können. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 sei insgesamt vielversprechend ausgefallen, wobei die gewohnt konservative Prognoseeinstufung einiger Unternehmen berücksichtigt werden müsse.

Zu den derzeitigen Favoriten des Analysten im DAX und im MDAX würden weiter CTS EVENTIM (weitere Steigerung bei Umsatz und EBITDA zu erwarten) und Ströer (bereits angekündigtes Wachstum in 2018 bestätigt) zählen.

CTS EVENTIM habe im vierten Quartal 2017 unverändert Steigerungen beim Umsatz im zweistelligen Bereich präsentieren können, habe aber aufgrund eines EBITDA-Rückganges im margenstarken Segment Ticketing auch im Konzern eine rückläufige Ertragsentwicklung aufgewiesen. Trotzdem seien im Geschäftsjahr 2017 neue Bestwerte beim Umsatz, normalisierten EBITDA sowie beim Konzernüberschuss erzielt worden. Der HV am 8. Mai 2018 werde eine Dividende in Höhe von EUR 0,59 je Aktie (Vj.: EUR 0,50 Basisdividende und EUR 0,48 Sonderausschüttung) vorgeschlagen. Im Geschäftsjahr 2018 rechne CTS EVENTIM "im Falle einer stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit Wachstum bei Konzernumsatz und normalisiertem EBITDA".

Der Ausblick für den Sektor Medien bleibe für das Jahr 2018 trotz aller Unsicherheiten unverändert positiv. Dabei profitiere die Branche weiter von einer insgesamt stabilen Wirtschaftsentwicklung sowie einem insbesondere in Deutschland sehr erfreulichen Konsumklima. Branchentrends wie der Umbruch der Medienlandschaft würden für Chancen sorgen, die beispielsweise durch den Ausbau der Geschäftsaktivitäten im digitalen Bereich genutzt werden und Risiken ausgleichen oder sogar überkompensieren könnten. Lukrative Dividendenausschüttungen, Übernahmefantasie, Neuaufstellungen und Investitionen in neue Geschäftsfelder sowie verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten würden das Bild positiv abrunden. Fechner bestätige sein Sektor-Rating mit "positiv".

Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die CTS EVENTIM-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 45,00. (Analyse vom 16.04.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:

XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

37,54 EUR -0,95% (16.04.2018, 16:03)

Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

37,60 EUR -0,84% (16.04.2918, 16:19)

ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306

WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030

Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD

Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:

Die im MDAX notierte CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist Europas Marktführer im Ticketing und in 23 Ländern aktiv. Über die Systeme der EVENTIM-Gruppe werden jährlich europaweit insgesamt über 100 Mio. Veranstaltungstickets für mehr als 200.000 Events vermarktet. Zur Vermarktung der Tickets nutzt EVENTIM ein Netz von europaweit über 20.000 Vorverkaufsstellen und mehrere Call Center. Der Vertrieb über das Internet gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zur EVENTIM Gruppe gehören unter anderem online-Portale wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it, lippu.fi und entradas.com.

Zur EVENTIM-Gruppe gehört außerdem das Segment Live Entertainment mit der Planung, Organisation und Abwicklung von Konzertveranstaltungen, Konzerttourneen, Festivals und anderen Live-Events. Mehrheitsbeteiligungen an vielen der erfolgreichsten Konzertveranstalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gute und langjährigen Kontakte zu nationalen und internationalen Künstlern, erfolgreiche Open-Air Festivals und zahlreiche weitere Veranstaltungen sichern der EVENTIM-Gruppe eine hervorragende Position als Marktführer in der europäischen Konzert- und Entertainmentbranche. Die weltweit erstmals bei EVENTIM umgesetzte unmittelbare Verbindung von Live Entertainment und Ticketing innerhalb eines Konzerns führt dabei zu einer besonders attraktiven Wertschöpfungskette. (16.04.2018/ac/a/d)