Ein boomender Markt, ein starkes Unternehmenswachstum und optimistische Prognosen - "Der Aktionär" nimmt CTEK auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 24.09.2021)



CTEK:



Das Unternehmen entwickelt und vertreibt auf Basis standardisierter Lösungen die sichersten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge auf dem Markt. Die Ladestationen für Fahrzeuge mit Elektroantrieb und Plugin-Hybridantrieb zeichnen sich aus durch: Sicherheit, Zuverlässigkeit und einfache Benutzeroberflächen.



Die Ladestationen sind geprägt von modernem Design, neuester Technologie und umfassenden Sicherheitsmerkmalen. Die Ladegeräte können sowohl gewerblich als auch privat genutzt werden. Auch das preisgekrönte Lastausgleichssystem NanoGrid und der cloudbasierte Service ChargePortal tragen enorm zum Erfolg des Unternehmens bei.



Kunden sind in den unterschiedlichsten Branchen und Nischenmärkten zuhause. Dazu zählen Kommunen, Energieversorgungsunternehmen, Wohnungsbaugenossenschaften, Unternehmen, Parkhausbetreiber und Privatpersonen.



Seit seinen Anfängen im Jahr 2009 wurden im Ladeportal große Datenmengen zu Elektrofahrzeugen registriert. Diese bilden eine breite Wissensbasis mit detaillierte Erfahrungen mit dem Laden von Elektrofahrzeugen. (24.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Traumeinstand für CTEK am Freitag an der Nasdaq Stockholm, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Die Aktien des Herstellers von Batterieladegeräten seien zu Handelsbeginn auf mehr als das Zweieinhalbfache des Ausgabepreises gesprungen. Die Schweden würden stark von der steigenden Nachfrage nach E-Autos profitieren und hätten zuletzt Top-Zahlen vorgelegt.Bei 175 Schwedische Kronen (SEK), umgerechnet 17,25 Euro, habe CTEK am Freitag den ersten Kurs in die Anzeigetafel gekratzt. Die Papiere seien zwar im Verlauf des Tages zurückgekommen, bei 139 SEK hätten sie am Nachmittag aber noch immer 200 Prozent über dem Ausgabepreis von 69 SEK gestanden.Im Heimatmarkt Schweden sei das Unternehmen laut eigenen Angaben der zweitgrößte Anbieter von Ladegeräten und Zubehör für das Aufladen von Elektrofahrzeugen.Im ersten Halbjahr 2021 hätten die Schweden dann richtig aufs Gas gedrückt: Die Umsätze hätten um 56 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2020 zugelegt. Nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von vier Millionen SEK angefallen sei, habe nun einen Gewinn von 27 Millionen zu Buche gestanden.Mittelfristig strebe das Management einen jährlichen Nettoumsatz von zwei Milliarden SEK an. Der Großteil des Umsatzes solle dabei mit Ladegeräten und Zubehör für Elektrofahrzeuge erzielt werden. Bei der EBIT-Marge seien 25 Prozent als mittelfristiges Ziel ausgegeben.