Kurzprofil CRISPR Therapeutics AG:



CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) ist ein Schweizer Biotech-Unternehmen mit Sitz in Zug. Die Aktie des Gen-Schere-Spezialisten wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Bats und Lang & Schwarz gehandelt. (20.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CRISPR Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) unter die Lupe.Erst vor zwei Wochen habe "Der Aktionär" die Aktie des Gen-Schere-Players CRISPR Therapeutics erneut zum Kauf empfohlen. Am Dienstag habe das Papier nun einen massiven Kurssprung hingelegt. Bis zum Handelsschluss in New York habe die Aktie 17 Prozent auf 68,46 Dollar zugelegt. Seit der Empfehlung liege das Papier damit mehr als 37 Prozent im Plus.Grund für den jüngsten Kurssprung seien starke erste Studien-Daten gewesen. Zwischenzeitlich habe der Wert sogar bis auf 74,00 Dollar zulegen und damit ein neues Allzeithoch markieren können. Nachbörslich habe das Papier etwas Federn lassen müssen. Grund sei die Ankündigung einer Kapitalerhöhung. Dies sei allerdings nicht ungewöhnlich.Die Schweizer CRISPR Therapeutics teste zusammen mit dem US-Biotech-Unternehmen Vertex unter anderem den Wirkstoff CTX001 in zwei Studien an ersten Patienten mit Sichelzellanämie und Beta-Thalässemie. Bei beiden Erbkrankheiten würden zu kleine beziehungsweise nicht ausreichend rote Blutkörperchen gebildet. "Der Aktionär" habe bereits darauf hingewiesen, dass zu diesem Projekt erste klinische Daten erwartet würden. Diese seien nun am Dienstag veröffentlicht worden. Und diese seien äußerst vielversprechend gewesen, wenngleich sich natürlich noch alles in einer sehr frühen Phase der Entwicklung befinde.Anfang Juni dieses Jahres hätten Vertex und CRISPR ihre Zusammenarbeit auf weitere Therapiegebiete ausgeweitet. Es gehe dabei um die Entwicklung neuartiger Behandlungsmethoden für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie und myotoner Dystrophie Typ 1. Auch hier dürfe man gespannt sein. Zudem habe Vertex vor Kurzem seine Option zur Einlizenzierung von drei weiteren Targets für die Entwicklung von Behandlungen mit CRISPR-basiertem Genome-Editing genutzt.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 20.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link