London Stock Exchange-Aktienkurs CRH-Aktie:

3.689,50 GBp -0,53% (29.11.2021, 10:43)



ISIN CRH-Aktie:

IE0001827041



WKN CRH-Aktie:

864684



Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRHCF



Kurzprofil CRH plc:



CRH (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) ist ein internationaler Rohstoffproduzent. Zum Kerngeschäft von CRH plc gehören die drei Bereiche Rohstoffproduktion, Herstellung von Produkten für die Bauindustrie sowie Vermarktung von speziellen Baustoffen. Das Unternehmen ist vertikal in allen Sektoren der Bauindustrie vertreten, von Infrastruktur über Neubauten von Wohn- und Geschäftsbauten hin zu Wartung, Reparatur und Renovierung. Zu den Produkten gehören neben Kies, Zement, Asphalt und Fertigbeton auch vorgegossene Formen und Betonprodukte wie Ziegel, Blöcke und Pflastersteine, außerdem Ton, Glas und Zaun-, Markisen- und Rollladensysteme. (29.11.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CRH-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rohstoffproduzenten CRH plc (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF).Das Trading Update für das Q3 2021 habe v.a. basiseffektbedingt einen Dynamikverlust bei Umsatz und EBITDA (jeweils auf organischer Basis) im Vergleich zum H1 2021 gezeigt. Der Ergebnisausblick (EBITDA) für das Gesamtjahr 2021 sei tendenziell erhöht worden (>5,25 Mrd. USD; bisher: H2 2021 > H2 2020, was für Gj. 2021 >5,03 Mrd. USD impliziert habe). Für 2022 sehe CRH eine positive Nachfrage- und Absatzpreisentwicklung. Jedoch rechne CRH auch mit steigenden Beschaffungskosten. Der dynamische Verschuldungsgrad (CRH Ende 2021e: ca. 1,2) erfülle die generelle Unternehmenszielsetzung (2,0) souverän, was dem Management finanziellen Handlungsspielraum (wie weitere Aktienrückkäufe, Akquisitionen) einräume. Diermeier erwarte hier mehr Klarheit durch das für April 2022 angekündigte Investoren-Update (das letzte stammt vom Mai 2018 und gehe bis 2021). Die Unsicherheiten seien wegen Omikron zumindest vorerst gestiegen. Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. berichtetes EPS 2021e: 3,03 (alt: 2,83) USD; berichtetes EPS 2022e: 3,14 (alt: 2,91) USD).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die CRH-Aktie (Allzeithoch bei 46,10 Euro) weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 42 Euro auf 45 Euro erhöht. (Analyse vom 29.11.2021)Börsenplätze CRH-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CRH-Aktie:44,22 EUR +3,41% (29.11.2021, 10:02)