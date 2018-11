Tradegate-Aktienkurs CRH-Aktie:

24,77 EUR (28.11.2018)



London Stock Exchange-Aktienkurs CRH-Aktie:

GBP 22,27 +3,63% (29.11.2018, 11:16)



ISIN CRH-Aktie:

IE0001827041



WKN CRH-Aktie:

864684



Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRHCF



Kurzprofil CRH plc:



CRH (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) ist ein internationaler Rohstoffproduzent. Zum Kerngeschäft von CRH plc gehören die drei Bereiche Rohstoffproduktion, Herstellung von Produkten für die Bauindustrie sowie Vermarktung von speziellen Baustoffen. Das Unternehmen ist vertikal in allen Sektoren der Bauindustrie vertreten, von Infrastruktur über Neubauten von Wohn- und Geschäftsbauten hin zu Wartung, Reparatur und Renovierung. Zu den Produkten gehören neben Kies, Zement, Asphalt und Fertigbeton auch vorgegossene Formen und Betonprodukte wie Ziegel, Blöcke und Pflastersteine, außerdem Ton, Glas und Zaun-, Markisen- und Rollladensysteme. (29.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CRH-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rohstoffproduzenten CRH plc (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF).Das Trading Update (Umsatz, EBITDA) für Q3 zeige auf vergleichbarer Basis (lfl.) sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig eine Dynamikbeschleunigung im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018. Alle Bereiche/Regionen hätten ein Umsatz- und Ergebniswachstum gezeigt (Ausnahme: Asien EBITDA lfl.: +/-0% y/y). Der Ergebnisausblick für 2018 sei konkretisiert worden (EBITDA: ca. 3,35 (Gj. 2017: 3,15) Mrd. Euro; bisher: "Anstieg"), sei damit aber leicht hinter der Analysten-Prognose (3,40 Mrd. Euro) zurückgeblieben.Der anstehende weitere Konzernumbau (wahrscheinlich Verkauf von Distribution Europe) werde das Erreichen des Margenziels (2021: +300 Basispunkte vs. 2017) erleichtern. Andererseits hätten sich die Wachstumsperspektiven eingetrübt (Konjunktur-Frühindikatoren würden geringeres Wachstumstempo signalisieren), was die Zielerfüllung erschwere. Die "Brexit"-Unsicherheiten bestünden weiterhin (britisches Parlament habe noch nicht abgestimmt). Ferner sei das Aktienrückkaufprogramm zum Großteil ausgeschöpft und stelle somit keine Stütze mehr für die Aktie dar. Der Analyst habe seine Prognosen gesenkt (u.a. EPS 2018e: 3,00 (alt: 3,05) Euro; EPS 2019e: 1,87 (alt: 2,07) Euro).Unter Berücksichtigung der Gemengelage lautet das Votum für die CRH-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 32,00 auf 27,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 29.11.2018)Börsenplätze CRH-Aktie: