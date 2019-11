Tradegate-Aktienkurs CRH-Aktie:

35,34 EUR -0,59% (27.11.2019, 09:15)



London Stock Exchange-Aktienkurs CRH-Aktie:

30,49 GBP +2,79% (27.11.2019, 10:26)



ISIN CRH-Aktie:

IE0001827041



WKN CRH-Aktie:

864684



Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRHCF



Kurzprofil CRH plc:



CRH (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) ist ein internationaler Rohstoffproduzent. Zum Kerngeschäft von CRH plc gehören die drei Bereiche Rohstoffproduktion, Herstellung von Produkten für die Bauindustrie sowie Vermarktung von speziellen Baustoffen. Das Unternehmen ist vertikal in allen Sektoren der Bauindustrie vertreten, von Infrastruktur über Neubauten von Wohn- und Geschäftsbauten hin zu Wartung, Reparatur und Renovierung. Zu den Produkten gehören neben Kies, Zement, Asphalt und Fertigbeton auch vorgegossene Formen und Betonprodukte wie Ziegel, Blöcke und Pflastersteine, außerdem Ton, Glas und Zaun-, Markisen- und Rollladensysteme. (27.11.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CRH-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rohstoffproduzenten CRH plc (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF).Die im Rahmen des Trading Updates für Q3 veröffentlichten Eckdaten (Umsatz, EBITDA) hätten im Großen und Ganzen den Analysten-Erwartungen entsprochen. Die Geschäftsdynamik auf organischer Basis (lfl.) habe sich in Q3 (y/y) im Vergleich zu Q1-Q2 (y/y) sichtbar erhöht, was am Baustoff-Geschäft in Nordamerika (wetterbedingt) zurückzuführen sei. Der Ergebnisausblick für 2019 sei konkretisiert worden (EBITDA: mehr als 4,15 (bisher: Q3-Q4 2019 mehr als Q3-Q4 2018; implizierte mehr als 3,78) Mrd. Euro) und liege damit weitgehend im Rahmen der Analysten-Prognose.Der Verkauf von Distribution Europe sei vollzogen worden, womit nun ein vollständiger Rückzug aus dem Downstream-Geschäft vollzogen worden sei. Das CRH-Management erwäge weitere Aktienrückkäufe, die über das bisherige Rückkaufprogramm hinausgehen würden. Das Risiko eines "Hard-Brexit"-Szenarios sei gesunken. Die Pipeline an Infrastrukturprojekten sei nach wie vor gut gefüllt. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. EPS 2019e: v.a. wegen Buchgewinnen 2,36 (alt: 1,99) Euro; EPS 2020e: 2,13 (alt: 2,05) Euro).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die CRH-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 32,00 auf 35,50 Euro erhöht worden. (Analyse vom 27.11.2019)Börsenplätze CRH-Aktie: