Tradegate-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

0,946 EUR +4,18% (22.10.2020, 09:39)



ISIN CO.DON-Aktie:

DE000A1K0227



WKN CO.DON-Aktie:

A1K022



Ticker-Symbol CO.DON-Aktie:

CNWK



Kurzprofil CO.DON AG:



Die CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die CO.DON AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (22.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - CO.DON-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK).Gestern habe CO.DON die im Mai ausgegebene Guidance bestätigt, wonach im laufenden Geschäftsjahr 2020e Absatz und Umsatz trotz der erheblichen Pandemie-Belastungen voraussichtlich "moderat" gesteigert werden könnten - zumindest solange eine Wiederholung der massiven pandemieverursachten Einschränkungen verhindert werden könne.Damit werde klar, dass CO.DON die gravierenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäftsmodell des Unternehmens besser habe verkraftet können als dies noch unlängst von Marktteilnehmern befürchtet worden sei. So sei CO.DON nicht nur von den rigiden Reisebeschränkungen infolge des europaweiten Lockdowns belastet gewesen, durch den ein Ländergrenzen überschreitender Kuriertransport des Zellmaterials oft nicht möglich gewesen sei, sondern auch von dem bundesweiten Gebot, keine elektiven Operationen durchzuführen, solange die Intensivstationen COVID-19-Patienten vorbehalten gewesen seien.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 3,90 je Aktie (Base Case-Szenario) und sein "buy"-Rating für die Aktien der CO.DON AG. Vergleichbare Kursziele (EUR 3,60 je Aktie) würden sich aus einem Economic Profit-Wertschöpfungsmodell ableiten lassen, das Hasler als Sekundärbewertungsmethodik zur Überprüfung der Ergebnisse des DCF-Modells herangezogen habe. Mittelfristig seien seines Erachtens deutlich höhere Kursziele möglich, wenn die von der Bundesregierung im Zuge der COVID-19-Pandemie erlassenen Maßnahmen zurückgenommen und Ländergrenzen überschreitende Kuriertransporte wieder uneingeschränkt möglich würden und auch wenn es CO.DON wie von Hasler erwartet gelinge, den auf zwei Jahre veranschlagten Zeitvorsprung gegenüber dem Hauptwettbewerber Tetec zu nutzen, um in den relevanten Kliniken der adressierten Kernmärkte den Marktstandard für die Behandlung degenerativer und traumatischer Knieknorpeldefekte durch autologe Knorpelzelltransplantation zu setzen. (Analyse vom 22.10.2020)Börsenplätze CO.DON-Aktie:XETRA-Aktienkurs CO.DON-Aktie:0,90 EUR +8,43% (21.10.2020, 17:38)