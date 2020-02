Xetra-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

45,50 EUR +10,57% (25.02.2020, 09:26)



Tradegate-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

44,60 EUR +10,26% (25.02.2020, 09:40)



ISIN CORESTATE-Aktie:

LU1296758029



WKN CORESTATE-Aktie:

A141J3



Ticker-Symbol CORESTATE-Aktie:

CCAP



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) mit Sitz in Luxemburg ist ein voll integrierter Investmentmanager, der den gesamten Lebenszyklus einer Investition abdeckt. Als integraler Bestandteil seiner Anlagephilosophie co-investiert CORESTATE in der Regel über Alignment Capital in seine Produktangebote. Im Konzern bietet CORESTATE das gesamte Spektrum an Real Estate Investment Management Services wie Investment-, Fonds-, Asset-, Property- und Facility Management an. Der Kundenstamm besteht aus semi-institutionellen Investoren (vermögenden Privatinvestoren und Family Offices) sowie institutionellen Anlegern. Der wichtigste Markt des Unternehmens ist Deutschland. Hinzu kommen ausgewählte Aktivitäten in anderen europäischen Ländern wie Österreich und Spanien sowie den Benelux-Staaten. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von ca. EUR 25 Mrd. und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (25.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) unter die Lupe.Der Immobilienverwalter wolle auch 2020 vom Immobilienboom profitieren. Unternehmenschef Lars Schnidrig nehme sich damit beim EBITDA ein Plus von mindestens 2,9% und beim bereinigten Ergebnis einen Anstieg um mindestens 10,7% vor. Die Dividende solle auf 2,60 Euro je Aktie steigen nach 2,50 Euro im Vorjahr."Der Aktionär" habe die die Korrektur bei CORESTATE im Oktober vergangenen Jahres zum Einstieg genutzt. Anleger sollten die Gewinne mit einem auf 38 Euro nachgezogenen Stopp laufen lassen. Nicht zu verachten sei zudem die hohe Dividendenrendite von aktuell 6,2%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CORESTATE-Aktie: