Mögliche Interessenkonflikte bei der "CORESTATE Capital Holding S.A.": Keine vorhanden



Börsenplätze CORESTATE-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

13,72 EUR -0,72% (26.02.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

13,57 EUR -1,52% (26.02.2021, 17:52)



ISIN CORESTATE-Aktie:

LU1296758029



WKN CORESTATE-Aktie:

A141J3



Ticker-Symbol CORESTATE-Aktie:

CCAP



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. Euro 28 Milliarden. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. (26.02.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova, Aktienanalystin von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie von CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP).Diese Woche habe CORESTATE die vorläufigen 2020 Zahlen veröffentlicht. Der Konzernumsatz für 2020 habe 191 Mio. Euro betragen (FMRe: 196,1 Mio. Euro; Guidance: 185-210 Mio. Euro) und sei damit innerhalb der Guidance. Das EBITDA habe bei 17 Mio. Euro gelegen (FMRe: 62,0 Mio. Euro; Guidance: 55-80 Mio. Euro) und das bereinigte Konzernergebnis habe sich auf -48 Mio. Euro belaufen (FMRe: 41,4 Mio. Euro; Guidance: 25-50 Mio. Euro), was deutlich unter dem von CORESTATE ausgegebenen Finanzausblick und den Analystenerwartungen liege. Als Hauptgründe dafür nenne CORESTATE die negativen Bewertungseffekte (vor allem auf die Gewerbeimmobilien und die Micro-Living Objekten) sowie Einmalaufwendungen von -9 Mio. Euro aus Akquisitionen, Vorstandwechsel und dem Effizienzprogramm. Die Nettoverschuldung 2020 habe bei 517 Mio. Euro gelegen (FMRe: 505,0 Mio. Euro). Zudem seien die Kennzahlen durch eine Goodwill-Abschreibung auf den Gewerbe-Assetmanager Atos i.H.v. -22 Mio. Euro belastet worden.CORESTATE habe auch eine neue Guidance für 2021 veröffentlicht und rechne mit einem Konzernumsatz von 235-260 Mio. Euro, einem bereinigtem EBITDA von 90-115 Mio. Euro und bereinigtem Konzernergebnis von 50-75 Mio. Euro. In diesen Werten seien die Übernahmen von AFS (pro rata) und das Effizienzprogramm berücksichtigt. Zudem bestätige die Gesellschaft ihre Absicht bis Ende 2021 einen Verschuldungsgrad von unter 3,0x zu erreichen.Obwohl CORESTATE einige vielversprechende Ideen habe, um sich an die Veränderungen im Markt anzupassen, bleibe die Analystin vorsichtig und werde weitere Ergebnisse abwarten. Zudem habe Lazarova angesichts der vorläufigen 2020 Zahlen und der neuen 2021-Guidance ihre Schätzungen entsprechend angepasst.Disclosures:a) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5 % des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.