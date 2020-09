a) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person

Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. Euro 28 Milliarden. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. (23.09.2020/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, raten die Aktie von CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) weiterhin zu verkaufen.CORESTATE habe am 11.09.2020 angekündigt, dass die Gesellschaft ihr Grundkapital gegen Bareinlagen erfolgreich um etwa 19,5% erhöht habe. Fast 4,2 Mio. neue Aktien seien an ausgewählte Investoren ohne Abschlag auf den Marktpreis zu 17,82 Euro pro Aktie platziert worden, was einem Erlös von 74,6 Mio. Euro entspreche. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung werde vor allem zum kurzfristigen Schuldenabbau verwendet. Das Unternehmen strebe eine deutliche Reduzierung der Verschuldung innerhalb der nächsten 18-24 Monate an.Die Verschuldung des Unternehmens habe in H1/20 auf einem hohen Niveau gelegen, die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten hätten sich auf 58,9 Mio. Euro und die langfristigen Finanzverbindlichkeiten auf 556,4 Mio. Euro belaufen. Nach wie vor seien die Analysten skeptisch, ob der hohe Verschuldungsgrad kurzfristig gesenkt werden könne (mittelfristiger Zielbereich des finanziellen Verschuldungsgrades: 2,0-3,0x). Darüber hinaus sähen sie CORESTATE aufgrund der hohen Fixkosten des Geschäftsmodells und der hohen Abhängigkeit von der Marktentwicklung nicht als finanziell stabil an. Trotz der im April angekündigten Streichung der Dividendenausschüttung für 2019, um zahlungsfähig zu bleiben, was zu Barmitteleinsparungen in Höhe von rund 80 Mio. Euro im Jahr 2020 geführt habe, sei kurz danach der Bedarf für einen zusätzlichen Mittelzufluss gefolgt. Aus diesem Grund würden die Analysten die Kapitalerhöhung als ein Warnzeichen betrachten.Aufgrund der Kapitalerhöhung hätten die Analysten ihr Modell angepasst. Zwar erhöhe sich das Grundkapital, aber die größere Anzahl an Aktien verwässere die Kapitalaufstockung. Daher würden die Analysten ihr Kursziel bei 10,00 Euro pro Aktie behalten und würden aufgrund der hohen Verschuldung und der Abhängigkeit des Geschäftsmodells vom wachsenden Markt pessimistisch bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Disclosures: