Börsenplätze CORESTATE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

3,425 EUR -31,50% (11.05.2022, 14:35)



XETRA-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

3,535 EUR -29,30% (11.05.2022, 14:20)



ISIN CORESTATE-Aktie:

LU1296758029



WKN CORESTATE-Aktie:

A141J3



Ticker-Symbol CORESTATE-Aktie:

CCAP



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 24 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei CORESTATE von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit rund 850 Experten hält CORESTATE für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf.



CORESTATE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in elf Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com. (11.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) unter die Lupe.Der Kurseinbruch der CORESTATE-Aktie setze sich am Mittwoch fort. Die Papier des Immobilien-Investmentmanagers habe zeitweise auf einem Rekordtief von 3,20 Euro notiert und damit mehr als 60% unter dem Hoch von Montag. Der Kursverlauf wecke Befürchtungen, dass die Refinanzierung von Anleihen nicht auf den Weg gebracht werden könne.Analyst Manuel Martin von ODDO BHF habe angesichts der Unsicherheiten um die Refinanzierung des Unternehmens in einer aktuellen Studie seine Bewertung ausgesetzt und damit zusätzlichen Druck auf die CORESTATE-Aktie ausgelöst. Dieses Thema sehe er als eigentlichen Knackpunkt, auch wenn das Unternehmen tags zuvor auch seine Finanzziele für das Geschäftsjahr gestrichen habe.CORESTATE prüfe aktuell Optionen zur Refinanzierung der Wandelschuldverschreibungen, die im November 2022 bzw. im April 2023 fällig seien, und habe dazu auch einen Berater engagiert. Martin sehe enorme Herausforderungen, da die Ausübung der Wandelschuldverschreibung eine massive Verwässerung für die Aktionäre bedeuten würde. Eine Verlängerung der Anleihelaufzeit würde vermutlich für Erleichterung sorgen, eine Refinanzierung auf normalem Wege sei aktuell scheinbar jedoch keine Option, so Martin weiter.(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link