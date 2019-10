Xetra-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) mit Sitz in Luxemburg ist ein voll integrierter Investmentmanager, der den gesamten Lebenszyklus einer Investition abdeckt. Als integraler Bestandteil seiner Anlagephilosophie co-investiert CORESTATE in der Regel über Alignment Capital in seine Produktangebote. Im Konzern bietet CORESTATE das gesamte Spektrum an Real Estate Investment Management Services wie Investment-, Fonds-, Asset-, Property- und Facility Management an. Der Kundenstamm besteht aus semi-institutionellen Investoren (vermögenden Privatinvestoren und Family Offices) sowie institutionellen Anlegern. Der wichtigste Markt des Unternehmens ist Deutschland. Hinzu kommen ausgewählte Aktivitäten in anderen europäischen Ländern wie Österreich und Spanien sowie den Benelux-Staaten. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von ca. EUR 25 Mrd. und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (16.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) unter die Lupe.Die Aktie des Immobilienverwalters CORESTATE Capital stehe am Mittwochnachmittag unter Dauerbeschuss. Nach Informationen über eine hohe Leerverkaufsposition des berüchtigten Hedgefonds Muddy Waters Capital notiere der Kurs zeitweise 30 Prozent im Minus. Zwar habe sich die Aktie wieder erholen können, doch sie bilde weiter das abgeschlagene Schlusslicht im SDAX.Laut "Bundesanzeiger" halte der kalifornische Hedgefonds seit Dienstag eine Netto-Leerverkaufsposition über 0,50 Prozent des Aktienkapitals. Im Fall von Leerverkäufen würden Verkäufer geliehene Aktien, die sie aber noch nicht gekauft hätten, zu einem bestimmten Kurs abgeben und sich erst zu einem späteren Zeitpunkt mit den Papieren eindecken. Dabei würden sie davon gehen, dass die Papiere an Wert verlieren und sie sie daher später wieder billiger zurückkaufen und an den Verleiher der Papiere zurückgeben könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CORESTATE-Aktie: