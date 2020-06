ISIN CONSUS Real Estate-Aktie:

DE000A2DA414



WKN CONSUS Real Estate-Aktie:

A2DA41



Ticker-Symbol CONSUS Real Estate-Aktie:

CC1



Kurzprofil CONSUS Real Estate AG:



Die börsennotierte CONSUS Real Estate AG (CONSUS) (ISIN: DE000A2DA414, WKN: A2DA41, Ticker-Symbol: CC1) mit Hauptsitz in Berlin ist ein führender Entwickler von Wohnimmobilien in Deutschland.



Die Gesellschaft hält eine Mehrheitsbeteiligung am größten Immobilienentwicklungsportfolio des Landes (z.Z. EUR 4,6 Mrd.).



Der fragmentierte und bislang wenig entwickelte Markt der deutschen Immobilienentwickler wird von CONSUS als derzeit noch einzigartige Chance für Investitionsmöglichkeiten erkannt. Das darin liegende Wachstumspotenzial ist durch die demografische Entwicklung Deutschlands ersichtlich und gewährleistet.



Das CONSUS Projektportfolio fungiert bereits heute als Vorzeigeplattform für risikoreduzierte Wohnbauprojekte in neun deutschen Großstädten.



Digitalisierung und Industrialisierung stehen im Zentrum der gesamten Wertschöpfungskette und bilden zusammen mit dem Forward Sales abgeschlossener Projekte an institutionelle Investoren die leistungsstarke DNA der CONSUS.



Die Gesellschaft ergänzt die hohen Cashflows aus dem Geschäftsbereich Wohnungsbau mit einem wachsenden Portfolio ertragsstarker Gewerbeimmobilien, und setzt in beiden Geschäftssegmenten auf organisches wie anorganisches Wachstum.



Die CONSUS Real Estate AG notiert an der m: access (München) und wird auch am XETRA (Frankfurt) gehandelt. (02.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CONSUS Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CONSUS Real Estate AG (CONSUS) (ISIN: DE000A2DA414, WKN: A2DA41, Ticker-Symbol: CC1) und erhöhen das Kursziel von 7,50 auf 8 Euro.Das Unternehmen habe am Freitag die Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz geladen. Die Gesamtleistung habe gegenüber der Vorjahresperiode von 133 Mio. Euro auf 228 Mio. Euro, um 72% gesteigert werden können. Der Gesamtumsatz habe bei 126 Mio. Euro, ein Plus von 33% zum Vorjahreswert von 94 Mio. Euro gelegen. Das bereinigte EBITDA habe bei 57 Mio. Euro gelegen. Der Finanzaufwand habe sich aufgrund der platzierten Anleihe und einem Anstieg der Nettoverschuldung von 51 Mio. Euro auf 80 Mio. Euro erhöht, was zu einem negativen Vorsteuerergebnis von -27 Mio. Euro (1Q 2019: -14 Mio. Euro) geführt habe. Das Nettoergebnis habe bei einem Verlust von -19 Mio. Euro nach einem Verlust von rund -10 Mio. Euro im Vorjahr gelegen.Bereits im Laufe des Monats habe das Unternehmen über verschiedene Upfront Sales berichtet. Am 8. Mai sei der Verkauf von 17 Projekten mit einem GDV von 2,3 Mrd. Euro an die Gröner Group GmbH berichtet worden. Das Transaktionsvolumen belaufe sich auf 690 Mio. Euro und trage neben dem Ergebnisbeitrag auch zu einer Reduzierung der Projektverbindlichkeiten in Höhe von rund 475 Mio. Euro bei. Am 20. Mai sei der Upfront Sale von weiteren 8 Projekten mit einem GDV von 2 Mrd. Euro verkündet worden, wovon 6 aus den Top 25 Projekten der Gesellschaft kämen. Der Verkauf reduziere die Projektverbindlichkeiten des Unternehmens um weitere 390 Mio. Euro, wovon es sich bei 210 Mio. Euro um teures Mezzaninkapital handele. Das Closing der beiden Transaktionen solle spätestens im dritten Quartal erfolgen und werde dann die Finanzposition des Unternehmens deutlich stärken und somit die wiederholt angesprochenen Bedenken der Analysten von SRC Research etwas lockern. Die Nettoverschuldung werde durch die beiden Verkäufe um über 1 Mrd. Euro reduziert und die pro-forma durchschnittlichen Finanzierungskosten würden von 7,8 auf 7,4% fallen.Auch wenn die angekündigten Upfront Sales mit einem Volumen von 4,3 Mrd. Euro bereits weit über den vom Unternehmen angestrebten 2 Mrd. Euro, sowie auch über der Erwartung der Analysten von SRC Research liege, habe das Unternehmen seine Guidance eines bereinigten EBITDA von 450 Mio. Euro erneut bestätigt. Die Erwartung der Analysten von SRC Research habe bisher aufgrund der Corona-Pandemie bei lediglich 420 Mio. Euro gelegen. Folglich der bereits getätigten Verkäufe hätten sie ihre Schätzung angepasst und würden nunmehr von einem bereinigten EBITDA von 447 Mio. Euro ausgehen. Auch wenn sie weiterhin ein deutliches Verbesserungspotenzial bei der Bilanz des Unternehmens sehen und auch aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ihre vorsichtigere Haltung bewahren würden, würden sie ihr Kursziel leicht von 7,50 auf 8 Euro erhöhen, folglich der erhöhten GuV-Schätzung und der pro-forma verbesserten Finanzposition des Unternehmens.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die CONSUS Real Estate-Aktie. (Analyse vom 29.05.2020)Börsenplätze CONSUS Real Estate-Aktie:XETRA-Aktienkurs CONSUS Real Estate-Aktie:5,18 EUR +3,19% (02.06.2020, 09:35)Tradegate-Aktienkurs CONSUS Real Estate-Aktie:5,27 EUR +3,33% (02.06.2020, 09:54)