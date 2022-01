Wir alle würden die Hauptakteure kennen: Gemeinsam seien die USA mit 15 Prozent und Europa mit 10 Prozent für ein Viertel der weltweiten Emissionen verantwortlich, während China etwas mehr als ein Viertel (27 Prozent) ausmache. Allein diese drei Volkswirtschaften würden mehr als die Hälfte des gesamten Kohlenstoffdioxids emittieren.



Ausgehend von sehr unterschiedlichen Emissionsniveaus hätten Europa und die Vereinigten Staaten ähnliche Ziele: Bis 2050 solle die Kohlenstoffneutralität erreicht werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hätten sich die USA das mittelfristige Ziel bis 2030 gesetzt, die Emissionen gegenüber dem Stand von 2005 um 50 bis 52 Prozent zu senken. Europa habe sich ein Zwischenziel von 55 Prozent der Emissionen gegenüber dem Stand von 1990 gesetzt. Diese Ziele seien ehrgeizig und es sei bereits absehbar, dass die jetzigen Bemühungen, CO2 zu reduzieren, würden nicht ausreichen. Wenn beide Regionen so weiter machen würden wie bisher, würden die Emissionen 2050 deutlich über dem Ziel der Kohlenstoffneutralität liegen.



China wolle bis 2060 klimaneutral sein. Die chinesischen Ziele für das Jahr 2030 würden bescheidener ausfallen. Das Land plane nur, seine CO2-Intensität, um 65 Prozent gegenüber dem Stand von 2005 zu reduzieren. Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Entwicklung Chinas würden seine Emissionen daher weiter steigen und kurz vor 2030 ihren Höhepunkt erreichen. Dennoch sei der erforderliche Aufwand, die gesteckten Ziele zu erreichen, erheblich. Die CO2-Intensität Chinas heute sei vergleichbar mit der der USA im Jahr 1996 oder mit jener der der Europäischen Union, die sich früher um eine Verringerung bemüht habe. Vor diesem Hintergrund würden die von China angekündigten Ziele noch als ehrgeizig erscheinen.



Die Emissionsgrafiken würden eine geradlinige "Ziellinie" zwischen dem heutigen Stand der Staaten und ihren Netto-Null-Zielen zeigen. Sie würden auch eine lineare "Entwicklungskurve" bezogen auf die tatsächlich verringerten Emissionen in den zehn Jahren vor der Covid-19 Pandemie zeigen.



Und wie würden wir mit der Lücke umgehen? Auf keinen Fall dürften wir die gesteckten Ziele aus den Augen verlieren. Zudem müssten auch die Finanzmärkte zur Lösung beitragen und den größer werdenden Abstand schließen. Vielleicht sei dies der Grund, warum das Wort "Impact" im heutigen Investment-Vokabular so beliebt sei. (13.01.2022/ac/a/m)







Das erklärte Ziel der Klimakonferenz COP26 sei es gewesen, CO2-Emissionen schneller zu reduzieren, um die Erderwärmung auf einen Wert zwischen 1,5 und 2 Grad Celsius zu begrenzen. Hierbei solle das Subsidiaritätsprinzip eingehalten werden, wonach sich jedes Land in eigener Verantwortung organisiere und seinen eigenen nationalen Beitrag selbst festsetze, den so genannten NDC (Nationally determined contribution). Laut dem Climate Action Tracker sollten die Verpflichtungen der Welt ermöglichen, die Erwärmung auf 2,4 Grad zu begrenzen - im Vergleich zu 2,7 Grad vor der Klimakonferenz. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssten die weltweiten CO2-Netto-Emissionen gegenüber dem Stand von 2010 bis 2030 um 45 Prozent gesenkt werden. Bis 2050 müssten sie auf Netto-Null sinken. Doch selbst wenn die jüngsten NDCs erreicht würden, würden die weltweiten Treibhausgasemissionen im Jahr 2030 immer noch höher sein als im Jahr 2010.