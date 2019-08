Tradegate-Aktienkurs CNOOC-Aktie:

CNOOC Ltd. (ISIN: HK0883013259, WKN: A0B846, Ticker-Symbol: NC2B, Hong Kong-Symbol: 0883.HK) ist eine in China ansässige Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist ein Upstream-Unternehmen, das sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl und Erdgas beschäftigt. Zu den Kernregionen zählen Bohai, das westliche wie das östliche Südchinesische Meer und das Ostchinesische Meer vor der chinesischen Küste. Im Ausland verfügt CNOOC über Öl- und Gasreserven in Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Ozeanien sowie Europa. (30.08.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - CNOOC-Aktienanalyse von Analyst Andy Meng von Morgan Stanley:

Laut einer Aktienanalyse rät Analyst Andy Meng von Morgan Stanley in Bezug auf die Aktien von CNOOC Ltd. (ISIN: HK0883013259, WKN: A0B846, Ticker-Symbol: NC2B, Hong Kong-Symbol: 0883.HK) weiterhin zu einer Übergewichtung des Titels.

Die Analysten von Morgan Stanley sehen die Chancen für eine Outperformance von CNOOC Ltd. gegenüber dem Markt in den kommenden beiden Monaten bei 70 bis 80%.

Das Unternehmen habe einen guten Halbjahresbericht vorgelegt. Die Kostenkontrolle sei besser gewesen als angenommen. Die günstige Kostenstruktur sollte CNOOC nach Ansicht des Analysen Andy Meng einen Wettbewerbsvorteil bringen.

In ihrer CNOOC-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel unverändert mit "overweight" und einem Kursziel von 16,28 HKD ein.