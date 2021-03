Tradegate-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

32,20 EUR +6,62% (26.03.2021, 22:26)



Xetra-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

32,20 EUR +10,27% (26.03.2021, 17:36)



ISIN CLIQ Digital-Aktie:

DE000A0HHJR3



WKN CLIQ Digital-Aktie:

A0HHJR



Ticker-Symbol CLIQ Digital-Aktie:

CLIQ



Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (28.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) unter die Lupe.Nach einem starken Jahr 2020 wolle das Düsseldorfer Unternehmen den rasanten Wachstumskurs auch im laufenden Jahr fortsetzen. "Wir sind auf einem guten Weg, weitere Marktanteile zu gewinnen und unser Geschäft auf die nächste Stufe zu heben", so Vorstand Ben Bos. Der Umsatz solle im laufenden Jahr auf mindestens 140 Mio. Euro (Vorjahr: 107 Mio. Euro) steigen, das EBITDA auf rund 22 Mio. Euro (15,9 Mio. Euro) zulegen. Daraus würde eine Marge von rund 16% (14,8%) resultieren.Angesichts der guten Aussichten könnten Anleger das Programm genießen, die Gewinne laufen lassen und auf eine dynamische Trendfortsetzung in Richtung der Analystenziele spekulieren - inklusive der gesunden Konsolidierungsphasen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2021)Börsenplätze CLIQ Digital-Aktie: