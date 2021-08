Börsenplätze CLIQ Digital-Aktie:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (13.08.2021/ac/a/nw)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marble Bar Asset Management LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in CLIQ Digital-Aktien weiter aus:Die Shortseller des Hedgefonds Marble Bar Asset Management LLP attackieren die Aktien der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) weiterhin.Die Finanzprofis von Marble Bar Asset Management LLP mit Sitz in London haben am 12.08.2021 ihre Short-Position von 1,42% auf 1,53% der Aktien der CLIQ Digital AG gesteigert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den CLIQ Digital AG-Aktien:0,90% GSA Capital Partners LLP (12.08.2021)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den CLIQ Digital-Aktien auf mindestens 2,43%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.