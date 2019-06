Tradegate-Aktienkurs CIENA-Aktie:

40,55 Euro +0,67% (07.06.2019, 15:50)



NYSE-Euronext-Aktienkurs CIENA-Aktie:

USD 44,97 -1,14% (07.06.2019, 17:06)



ISIN CIENA-Aktie:

US1717793095



WKN CIENA-Aktie:

A0LDA7



Ticker Symbol CIENA-Aktie Deutschland:

CIE1



Ticker Symbol CIENA-Aktie NYSE-Euronext:

CIEN



Kurzprofil CIENA Corp.:



CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Euronext-Symbol: CIEN) gehört zu den führenden Herstellern von intelligenten optischen Netzwerken. Das Unternehmen bietet Betreibern von Telekommunikationsdiensten Lösungen für den Einsatz in Breitband-Netzwerken an. Der Unternehmenssitz befindet sich in Linthicum, Maryland (USA).

(07.06.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CIENA-Aktienanalyse von Analyst Jim Suva von der Citigroup:Citigroup-Aktienanalyst Jim Suva empfiehlt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Euronext-Symbol: CIEN) weiterhin zum Kauf.CIENA Corp. habe mit dem Quartalsbericht auf allen Ebenen besser abgeschnitten als angenommen. Einmaleffekte und Steuervergünstigungen seien nicht im Spiel gewesen.Bedenken im Hinblick auf Druck auf die Bruttomarge und eine Abschwächung im Cloud Hyperscale-Spektrum seien ausgeräumt worden. Es sei klar geworden, dass CIENA Marktanteile gewinne, so der Analyst Jim Suva.Die Aktienanalysten der Citigroup stufen in ihrer CIENA-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und setzen das Kursziel von 50,00 auf 55,00 USD herauf.Börsenplätze CIENA-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs CIENA-Aktie:40,05 Euro +25,55% (07.06.2019, 16:09)