Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Franken legte zu, der Euro-Franken-Kurs fiel zeitweise sogar bis auf 1,15, so die Analysten der Helaba.



Dank der erhöhten Nervosität an den Finanzmärkten sei der Franken als sicherer Anlagehafen gefragt gewesen. Hingegen habe sich der Schweizer Renditenachteil ausgeweitet, wenn auch auf niedrigem Niveau. Die Konjunkturstimmung in der Schweiz sei optimistisch. Die Inflation befinde sich klar im positiven Bereich. Die Schweizer Geldpolitik bleibe aber expansiv. Langfristig betrachtet sei der Franken zwar teuer. Jedoch dürfte sich der Euro-Franken-Kurs im neuen Gleichgewicht um 1,15 einpendeln. (09.02.2018/ac/a/m)





