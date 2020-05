Börsenplätze CEWE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

88,90 EUR -3,47% (14.05.2020, 14:52)



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

88,70 EUR -3,80% (14.05.2020, 14:48)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro.



Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. (14.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, setzen in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating und das Kursziel für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) aus.Für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020 habe die CEWE Stiftung & Co. KGaA trotz der aufziehenden Corona-Krise steigende Umsätze und ein operatives EBIT auf Vorjahresniveau vermelden können. Getragen worden sei dies vom Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, das sowohl akquisitionsbedingt als auch organisch weiter habe wachsen können. Dabei habe der Bereich in der Krise auch deutlich von dem verfolgten Omni-Channel-Ansatz profitiert.In Summe hätten bislang durch die positive Entwicklung im Fotofinishing die negativen Auswirkungen der vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie behördlich angeordneten Beschränkungen auf die Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck aufgefangen werden können. Auch im April habe sich die Situation nach Vorstandsangabe insgesamt unverändert dargestellt.Daher sähen sich die Analysten in ihrer Meinung bestätigt, dass CEWE die Krise angesichts der starken Positionierung und Innovationsführerschaft im Fotofinishing, die auch jüngst durch die Auszeichnung mit zwei weiteren TIPA World Awards unterstrichen worden sei, gut überstehen können sollte. Zudem bleibe der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 54 Prozent zum Quartalsende bilanziell sehr solide aufgestellt.Dementsprechend setzen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, das Kursziel und die Einstufung für die CEWE-Aktie ebenfalls unverändert aus. Dabei würden die Analysten jedoch ausdrücklich ihre Meinung bekräftigen, dass das erfahrene Management die Krise gut meistern dürfte, und damit auch ihre positive Einschätzung der Gesellschaft sowie ihrer weiteren Zukunftsperspektiven. Zudem sollte die Ausschüttungsrendite, die auf Basis der trotz Krise vorgeschlagenen elften Dividendenerhöhung in Folge aktuell bei 2,2 Prozent liege, den Börsenkurs in einem gewissen Rahmen nach unten absichern. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die ursprünglich für Mitte Juni geplante Hauptversammlung nun im zweiten Halbjahr als "virtuelle HV" stattfinden solle. (Analyse vom 14.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link