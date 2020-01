Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro.



Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mehr als 1.400 Milliarden Fotos würden die Menschen weltweit im laufenden Jahr knipsen - nie habe der Finger lockerer gesessen. Der Grund sei das Smartphone. Man habe es immer dabei, jeder bedeutende Moment könne innerhalb von Sekunden festgehalten werden. Das freue den Fotodienstleister CEWE - und dessen Aktionäre.CEWE sei einer der Top-Profiteure des Fotobooms. Viele Hobbyknipser würden ihre Aufnahmen ausdrucken - etwa in Form eines Fotoalbums. Laut Statista werde der Absatz von Fotobüchern bis 2022 allein in Deutschland auf 9,5 Millionen steigen. Im vergangenen Jahr seien es neun Millionen gewesen.Die Analysten von Grand View Research würden den globalen Markt allein für Hardcover-Fotobücher bis 2022 auf 5,9 Milliarden Euro schätzen. 2016 seien es lediglich 4,5 Milliarden gewesen."Unser Geschäft entwickelt sich weitgehend frei von Zyklen", so CEWE-Finanzvorstand Olaf Holzkämper zum "Aktionär". "Wir sehen auch in konjunkturell eher schwierigen Zeiten keine Abschwächung der Nachfrage."CEWE sei mit einem 2020er KGV von 19 nicht teuer. Das Momentum sei stark. Die Chancen auf ein weiteres sehr gutes Jahr stünden gut, da der Trend immer mehr zu persönlichen Geschenken gehe.Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt bullish. (Analyse vom 10.01.2020)