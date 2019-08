Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" halten die CEWE-Aktie weiter für kaufenswert. (Analyse vom 09.08.2019)



Börsenplätze CEWE-Aktie:



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

82,50 EUR 0,00% (08.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

82,90 EUR +0,48% (09.08.2019, 08:00)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro.



Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. (09.08.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unter die Lupe.Zahlreiche Firmen würden ihren Aktionären reihenweise Prognosesenkungen präsentieren. Auf CEWE sei indes Verlass. Der Anbieter von Foto- und Online-Druckservices sei auf einem guten Weg, die Ziele für das Jahr 2019 zu erreichen. Das signalisiere den Experten Finanzvorstand Olaf Holzkämper im Hintergrundgespräch. "Unser Geschäft entwickelt sich weitgehend frei von Zyklen, und wir sehen auch in konjunkturell eher schwierigen Zeiten keine Abschwächung der Nachfrage", so Holzkämper.CEWE dürfte von wirtschaftlichen Schwächephasen sogar eher profitieren. In diesen Zeiten würden sich Konsumenten meist mit größeren Anschaffungen zurückhalten. Stattdessen könnten beispielsweise Fotobücher für das kleine Glück sorgen. Auch die Wetterbedingungen seien derzeit ideal für CEWE. Nach ein paar schönen Sommertagen mit Hitzerekorden würden immer wieder Regentage folgen. Reichlich Zeit also, die Fotos bei Sonne zu schießen und bei Regen zu verarbeiten.CEWE's Kerngeschäft Fotofinishing sei somit absolut intakt. Aussichtsreich sei auch weiterhin der Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck - auch wenn hier die Entwicklung etwas zäher sei als einst erwartet. Der Wandel von offline zu online verlaufe doch deutlich langsamer als im Fotogeschäft. Die Einheit habe in 2018 einen Umsatz von über 100 Mio. Euro und ein noch leicht negatives Ergebnis erzielte."Wir haben keinen Zweifel, dass sich der Online-Druck mittelfristig durchsetzen wird. Vermutlich benötigt es in diesem Geschäft auch einen Generationswechsel, um den Durchbruch zu erreichen", sage Holzkämper. Gut möglich, dass der Bereich von einem herausfordernden Konjunkturumfeld sogar profitiere. In vielen Unternehmen habe es sich offenbar noch nicht herumgesprochen, dass bei einzelnen Druckthemen die Ersparnis bei bis zu 50% gegenüber klassischen Druckereien liege. Würden die Zeiten härter, werde jedoch jeder Stein in Unternehmen umgedreht, und der Controller übernehme die Hoheit über die Ausgaben. Für das Jahr 2019 erwarte CEWE im Online-Druck weiteres Wachstum. Holzkämper halte mittelfristig EBIT-Margen von ca. 5% in diesem Bereich für möglich.Für das Gesamtjahr rechne der Finanzchef weiterhin mit einem Umsatz zwischen 675 und 710 Mio. Euro. Das EBIT werde zwischen 51 und 58 Mio. Euro erwartet. Netto könnten bis zu 39 Mio. Euro in der Kasse klingeln oder bis zu 5,40 Euro je Aktie. Traditionell sei CEWE auch beim operativen Cashflow sehr stark. In 2017 und 2018 hätten die operativen Cashflows in einer Bandbreite zwischen 70 und 80 Mio. Euro gelegen. 2019 dürfte sich der operative Cashflow ähnlich stark entwickeln. Capex liege im Regelfall bei bis zu 50 Mio. Euro, was für positive Free Cashflows sorge. CEWE habe sowohl in 2019 als auch in 2018 zugekauft. "Trotz der beiden Akquisitionen in 2018 war unser Free Cashflow sogar noch leicht positiv", sage Holzkämper. Auch 2019 dürfte der Free Cashflow trotz Zukauf positiv ausfallen.In diesem Jahr habe CEWE den Wandbild-Spezialisten WhiteWall übernommen. Das Kerngeschäft von WhiteWall seien hochwertige Wandbilder in Galeriequalität. WhiteWall habe bei Profi- und Hobbyfotografen durch die überragende Produktqualität einen hervorragenden Ruf. Die Marke wachse dynamisch und sei neben Deutschland in vielen europäischen Ländern sowie den USA aktiv. "WhiteWall bleibt in unserer Gruppe eine eigenständige Marke." Das Unternehmen werde im Gesamtjahr 2019 einen Umsatz von etwas über 30 Mio. Euro erzielen bei einem noch leicht negativen EBIT. Perspektivisch erwarte Holzkämper EBIT-Margen von potenziell mehr als 10%. Bezahlt habe CEWE für das Unternehmen nicht ganz den einfachen Jahresumsatz.Weitere Zukäufe seien durchaus eine Option, das Wachstum der Gruppe zu beschleunigen. "Wir haben in den letzten zwei Jahren einige Gesellschaften gekauft. Das müssen wir verarbeiten. Mittelfristig könnten wir aber weiter zukaufen", so der CFO. CEWE werde Augen und Ohren offen halten. Auch bei potenziellen Wettbewerbern. In der Vergangenheit habe das eine oder andere Unternehmen immer wieder versucht, CEWE im Fotogeschäft anzugreifen. Bisher eher vergeblich. Das Unternehmen investiere jedes Jahr nicht nur bis zu 50 Mio. Euro ins Geschäft, sondern gebe inzwischen pro Jahr auch mehr als 70 Mio. Euro für Marketing aus. Das müsse ein Neueinsteiger erst einmal stemmen können. "Wir sehen immer wieder Anbieter, die mit günstigen Angeboten Kunden anlocken. Am Ende wird’s mit allen Zusatzkosten für die Kunden dann doch teurer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich diese Preispolitik langfristig beim Kunden durchsetzt", erkläre Holzkämper.Vorstandswoche-Dauerfavorit CEWE bleibe auf Kurs. Die Aktie konsolidiere nun seit Monaten in einer Bandbreite zwischen 82 und 88 Euro. Die Experten würden den Ausbruch nach oben erwarten.