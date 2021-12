7. Nach Kenntnis von GSC Research halten Investoren, die mit 2,5% oder mehr an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research beteiligt sind (siehe www.gsc-ag.de), unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate.



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2,3 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de. (02.12.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2021 sei die CEWE Stiftung & Co. KGaA auf der Umsatzseite leicht hinter dem Vorjahresniveau zurückgeblieben. Auf EBIT-Ebene habe die Gesellschaft jedoch nach dem Wegfall der letztjährigen Einmalbelastungen im Einzelhandel und infolge der insgesamt optimierten Kostenbasis bereits zum Ende des dritten Quartals ein leicht positives Ergebnis ausweisen können.Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Oldenburger in den letzten Jahren regelmäßig rund 40 Prozent der Erlöse und in der Regel mehr als das gesamte Jahresergebnis im Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft erwirtschaftet hätten. Dieses werde daher auch in 2021 wieder von entscheidender Bedeutung für die Erreichung der Jahresziele.Das betreffe nicht nur das geschenkorientierte Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, in dem rund 85 Prozent des Konzernumsatzes erzielt würden. Auch im Einzelhandel spiele das Weihnachtsgeschäft eine wichtige Rolle. Und beim Kommerziellen Online-Druck (KOD) schlage sich das - bei einem von Corona-Eindämmungsmaßnahmen unbelasteten Geschäftsverlauf - in der Vorweihnachtszeit erhöhte Bestellvolumen bei Werbedrucksachen ebenfalls positiv nieder.Angesichts der heute beschlossenen Verschärfungen der Maßnahmen zur Eindämmung der vierten Welle der COVID-19-Pandemie sei derzeit letztlich nicht abschätzbar, wie sich Einzelhandel und KOD in den letzten Wochen des Jahres schlagen würden. Das Hauptgeschäftsfeld Fotofinishing sollte sich jedoch hiervon unbeeindruckt zeigen.Denn zum einen hätten die Verbraucher in den letzten Monaten ihre zurückgewonnenen Freiheiten wieder verstärkt für Reise- und andere Freizeitaktivitäten nutzen können, in deren Rahmen auch wieder viel "frisches Bildmaterial" entstanden sein dürfte. Und dies stehe nun für die Gestaltung neuer CEWE FOTOBÜCHER oder anderer Marken- und Mehrwertprodukte wie Wandbilder, Grußkarten, Jahres-, Termin- und Adventskalender, Handyhüllen und weiteren Fotogeschenken als individuelle Weihnachtspräsente zur Verfügung.Zum anderen habe das Fotofinishing aufgrund der etablierten Omni-Channel-Strategie bereits bei den vergangenen Lockdowns nicht gelitten, sondern sogar im Gegenteil deutlich vom "Stay-at-home"-Effekt profitieren können. Und schließlich sollte CEWE mit dem infolge eines sehr weitsichtigen Lageraufbaus möglichen "Geschenkeversprechen" für Fotoprodukte punkten können, während angesichts weltweiter Lieferengpässe das ein oder andere anderweitige Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr nicht rechtzeitig geliefert werden dürfte.Auf Basis seines leicht von 141 auf 143 Euro erhöhten Kursziels bietet die CEWE-Aktie derzeit ein Kurspotenzial von knapp 16 Prozent.Daher bestätigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie. (Analyse vom 02.12.2021)Mögliche Interessenkonflikte bei in diesem Research-Report genannten Gesellschaften (1,5,7):1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate(Gegenwert >500 Euro).