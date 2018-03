Börsenplätze CEWE-Aktie:



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.500 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2016 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 593,1 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und Viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet. (13.03.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).Die vorläufigen Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 seien im Rahmen der Analysten-Schätzungen ausgefallen. Wie von ihnen erwartet, habe dabei im Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft, in dem der Großteil der CEWE FOTOBÜCHER und anderen Mehrwertprodukte umgesetzt werde, mit Umsatz- und Ergebniskennzahlen über den Vorjahreswerten eine erfreuliche Entwicklung vermeldet werden können.Hierbei würden die Analysten es als besonders bemerkenswert erachten, dass trotz der seit 2017 gültigen erhöhten Mehrwertsteuer auf Fotobücher in Deutschland der Absatz der CEWE FOTOBÜCHER im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum habe gesteigert werden können. Dies bestätige ihrer Ansicht nach ihre Annahme, dass die auf Qualität fokussierten CEWE-Kunden deutlich weniger preissensitiv seien als bei einigen Wettbewerbern, die geringere Qualität zu günstigeren Preisen anböten. Zudem habe sich ihrer Meinung nach hier auch der Ausbau der Markenbekanntheit, der bereits im dritten Quartal positive Effekte gezeigt habe, nachhaltig ausgezahlt.Neben dem angestrebten weiteren organischen Wachstum habe CEWE zuletzt die Geschäftsfelder Fotofinishing und Kommerzieller Online-Druck durch je eine Akquisition gestärkt. Die getätigten Übernahmen würden zwar zunächst die Ergebniskennziffern im laufenden Geschäftsjahr belasten, dürften sich aber neben dem damit verbundenen Ausbau der Marktstellung sowie des Umsatzvolumens mittel- und langfristig auch positiv auf der Ertragsseite niederschlagen.Auf dieser Basis stufen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, die CEWE-Aktie weiterhin mit einem Kursziel von 88,00 Euro als solide Halteposition ein. (Analyse vom 13.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link