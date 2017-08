Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.200 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2015 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,0 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 554,2 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und Viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet. (14.08.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Martin Decot von Oddo BHF:Martin Decot, Aktienanalyst von Oddo BHF, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Quartalszahlen zum Kauf der Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).Das niedrigere Kursniveau spreche für einen Kauf des Wertpapiers, so der Analyst. Die Bilanz des Unternehmens sei stark und die Ziele für das Gesamtjahr werde es seiner Ansicht nach erreichen können. Wie üblich sollte das vierte Quartal hierüber entscheiden.Martin Decot, Aktienanalyst von Oddo BHF, hat die CEWE-Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel bei 84,00 Euro belassen. (Analyse vom 14.08.2017)XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:75,08 EUR +2,78% (14.08.2017, 14:50)