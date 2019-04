Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 13,40 EUR vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, der CENIT-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 09.04.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (09.04.2019/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin zu kaufen.Die CENIT habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 zwar mit 169,99 Mio. EUR (VJ: 151,70 Mio. EUR) einen neuen Umsatzrekordwert erreicht, insgesamt seien aber die Analystenprognosen sowie die ursprüngliche Unternehmens-Guidance verfehlt worden. Gemäß Unternehmensprognosen seien Umsatzerlöse in Höhe von 175 bis 180 Mio. EUR in Aussicht gestellt worden. Als Hauptursache für die unter den Erwartungen gebliebene Umsatzentwicklung werde der deutliche Rückgang der Umsätze mit Eigensoftware genannt. Diese hätten insbesondere aufgrund Entwicklungsverzögerungen bei neuen Softwarefunktionen der digitalen Fabrik mit 15,45 Mio. EUR (VJ: 17,56 Mio. EUR) unterhalb des Vorjahreswertes gelegen.Erwartungsgemäß seien aber die Umsätze mit Fremdsoftware, nachdem die in 2017 erworbene KEONYS in 2018 erstmals über ein volles Geschäftsjahr in der CENIT-Gruppe eingegliedert gewesen sei, deutlich auf 104,30 Mio. EUR geklettert (VJ: 82,36 Mio. EUR). Die französische KEONYS agiere dabei als Reseller von PLM-Lösungen von Dassault Systèmes. Mit dem Erwerb dieser Gesellschaft sei die CENIT AG zum weltweit größten VAR für Dassault-Lösungen avanciert. Der erreichte Anstieg bei den Gesamtumsätzen sei demnach ausschließlich diesem anorganischen Effekt zuzuschreiben. Organisch hätte die CENIT AG eine insgesamt um 2,2% rückläufige Umsatzentwicklung ausgewiesen.Da die rückläufige Umsatzentwicklung auf eine Minderung der besonders margenstarken Eigensoftware-Umsätze basiert habe, habe dies eine starke Auswirkung auf die operative Ergebnisentwicklung der CENIT AG gehabt. Entsprechend habe sich das EBIT auf 9,03 Mio. EUR (VJ: 12,84 Mio. EUR) und die dazugehörige EBIT-Marge auf 5,3% (VJ: 8,5%) reduziert. Auch wenn durch den KEONYS-Erwerb das Rentabilitätsniveau grundsätzlich niedriger ausfalle, sei das 2018er EBIT unter den Erwartungen ausgefallen. Laut im Jahresverlauf angepasster Unternehmensprognose sei ein EBIT in Höhe von rund 10 Mio. EUR in Aussicht gestellt gewesen.Entsprechend verhalten falle die Unternehmensprognose für das laufende Geschäftsjahr 2019 aus. In den erwarteten Umsätzen in Höhe von rund 170 Mio. EUR sowie im EBIT in Höhe von rund 10,00 Mio. EUR würden die Analysten auch die Erwartung einer konjunkturell bedingten schwächeren Nachfrageentwicklung erkennen. Mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2018 habe das CENIT-Management zudem die Eckdaten der langfristigen Planung "CENIT 2025" bekannt gegeben. In 2025 sollten demnach Umsatzerlöse in Höhe von 300 Mio. EUR, ein Eigensoftware-Anteil von über 10% sowie eine EBIT-Marge in Höhe von 8 bis 10% erreicht werden.Auf dieser Basis hätten die Analysten im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel in Höhe von 20,30 EUR (bisher: 22,50 EUR) je Aktie ermittelt. Sie hätten dabei die Auswirkungen aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 berücksichtigt, wonach einerseits eine Bilanzverlängerung in Höhe von 16,2 Mio. EUR sowie andererseits Verschiebungen innerhalb der GuV-Positionen entstünden. Die GuV-Auswirkungen würden sich jedoch, zumindest bei der Betrachtung auf EBIT-Basis, in Grenzen halten.Erwähnenswert sei zudem die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,60 EUR, was einer hohen Dividendenrendite von 4,5% entspreche. Die geplante Dividende liege zwar unter dem Niveau der Vorjahre (Dividenden in Höhe von 0,90 EUR bis 1,00 EUR je Aktie), hierbei handle es sich aber um eine Rückkehr zur Ausschüttungspolitik von 50% des AG-Jahresgewinns. In den Vorjahren sei jeweils, aufgrund der guten Liquiditätsausstattung, zeitlich begrenzt eine Sockeldividende ausgeschüttet worden, welche nun ausgelaufen sei.